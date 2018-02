En Cajeme zafarrancho en las instalaciones del PRI

* 10 detenidos, golpes y vidrios rotos deja pleito en la explanada del PRI

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- El Revolucionario Institucional sigue dando de qué hablar estimado lector, pues resulta que en el marco de las votaciones de delegados para elegir quien será el abanderado del tricolor para la alcaldía de Cajeme se suscitó tremendo zafarrancho dejando a la vista de todos y a uno que otro incrédulo el divisionismo, el resquebrajamiento y la falta de unidad que priva hoy en día en el PRI, tanto en sus políticos, militantes y simpatizantes.

El PRI sigue dando de qué hablar, la falta de acuerdos ha generado una ola de candidatos rebeldes no solo en el municipio de Cajeme, no solo en Sonora, si no a nivel nacional, políticos que se sentían con la candidatura en la bolsa han visto con enojo y decepción que mediante imposiciones o falta de documentos les han arrebatado la candidatura, esto a su vez a ocasionado una gran desbandada de priistas hacia otros partidos.

Ayer en Cajeme por la mañana en las instalaciones del PRI se suscitó un tremendo zafarrancho, un grupo de jóvenes aun no identificados irrumpieron en la explanada de la sede del partido aventando botellas, piedras y golpes para tratar de entrar a las oficinas del tricolor, ya que presuntamente adentro se estaban llenando boletas a favor de cierto candidato, otras de las hipótesis del zafarrancho es que la gente ya estaba desesperada porque no abrían las votaciones, y es que el acarreo de militantes empezó desde las 5:30 am, la última hipótesis nos dice que fue un grupo de choque “ajeno” al partido, militantes o precandidatos que llegaron y armaron tremendo pleito solo con la intención de “reventar el proceso”, lo cierto es que por las razones que fueran el “proceso democrático” del PRI se vio afectado y manchado.

El grupo de personas con el rostro cubierto que iniciaron la trifulca deja a la vista la pobre unidad que existe en el PRI, un partido que cada vez se devalúa como marca, también deja claro que el presidente actual Andrés Rico le ha quedado grande el puesto, ya que como es posible que para un evento donde se esperarían más de 2000 personas no haya previsto que podría pasar alguna contingencia, ya sea pidiendo de antemano policías que cuidaran de cerca el evento y no apostados en la calle Sinaloa cerrando la calle.

Como puede leer estimado lector las cosas en el PRI siguen al rojo vivo y no se ve como puedan hacer frente, ya que el hartazgo no solo está en la ciudadanía sino también entre sus políticos, militantes y simpatizantes. Hasta aquí la columna estimado lector, hasta los próximos comentarios, saludos.