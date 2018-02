Marea Brava

* FUERTE SAFARRANCHO SE DIO EN EL PRI-CAJEME… Fuertes daños sufrió el edificio de las oficinas del PRI-Cajeme a manos de un grupo de choque que pretendió llegar al centro de votación con intenciones de apoderarse de las urnas que contenían los votos de los 384 delegadas y delegados que buscan mantener como tendencia un posible ganador de este próximo proceso electoral.

* SERA EL 11 DE MARZO CUANDO LA MILITANCIA ELIJA A QUIEN LOS REPRESENTARA en la contienda electoral de este 2018 a la alcaldía por Cajeme. Ayer votaron 387 los delegados y delegadas territoriales que conforman el padrón de militantes del tricolor para elegir la planilla ganadora, (Verde EMI y ROJA Abel), con una tendencia favorable para Emeterio Ochoa Bazua y será el 11 de Marzo cuando se decida al candidato a través de 780 Consejeros Políticos que votaran a favor del que mejor les parezca a través del VOTO SECRETO.

Eduardo Flores

ESTE DIA será importante para toda la militancia del tricolor, pues ahí se decidirá quién será el que represente la candidatura del PRI a la alcaldía de Cajeme…

DE LOS DAÑOS señalan a un tal MARIO, QUE FUE QUIEN LLEV,O AL GRUPO DE VANDALOS para reventar el centro de votación, cosa que no se logró gracias a la intervención de las autoridades quienes sometieron a varios de los rijosos y puestos a disposición de la Fiscalía Ministerial de la Policía Judicial del Estado, para que respondan por los daños ocasionados al inmueble… HUBO VARIOS APASIONAMIENTOS, como el caso de la líder social Alba Luz Borbón, quien a grito abierto exigía se le permitiera votar, pero dicen no se encontraba en la lista del padrón de delegadas.

NO SE LE CUMPLIO SU BERRINCHE… Este lamentable incidente sacó opiniones diversas de Priistas de hueso colorado, quiénes se avergonzaron por las acciones reprobables que se acontecieron por una mente maquiavélica que buscaba desestabilizar la jornada interna del PRI para elegir al candidato a la alcaldía, la cual se salió de control y se registró la batalla campal que acabó con daños en el edificio de la sede municipal del partido……

EL PRI SIEMPRE ha pregonado ante la sociedad cajemense Y SU PROPIA MILITANCIA que entre ellos existe la Democracia y el pacto de civilidad, LO CUAL NO DEBE ESTRAÑARNOS, pues todo es una burda mentira la que siempre han difundido, pues los dos grupos que conforman Emy y Abel se quitaron la máscara y se dieron con todo por la ambición del poder. Claro está que hacen responsable a seguidores del YAQUI POWER, pero serán otras instancias las que determinen quien o quienes son los responsables de los daños causados al edificio del PRI Cajeme……..

ESTOS ZAFARRANCHOS SON LOS QUE ACOSTUMBRA EL PRI… Varios políticos internos del PRI-Cajeme, así como lideresas sociales y grupos de choques, son quienes en conjunto se han propuesto ahora a destruir a punta de golpes los ideales que supuestamente tienen en un pacto de civilidad a los militantes divididos del tricolor…

Es una vergüenza que los militantes del PRI estemos viviendo esta pesadilla que orquestaron quienes pretenden gobernarnos y todo por la ambición de poder, aseveraban personalidades de hueso colorado del PRI, “esto es el fracaso del tricolor para las próximas elecciones del 2018”…. Y NO HAY DUDA, el fracaso se ve y se siente entre el electorado contra el PRI-Nacional. No ayuda en nada este tipo de actuaciones de la militancia del tricolor, quienes por ambición de poder se pegan con lo que encuentran sin medir las consecuencias que con llevan por la vía legal………

POR SU PARTE. EMETERIO OCHOA BAZUA, dijo que llego desdé las 8:30 de la mañana y lamentablemente alguien interno o externo trató de reventar el proceso, por lo cual la militancia se merece respeto porque es la casa de todo0s y todos debemos de cuidarla, ya que lo único que prevalecerá en el partido, será la unidad de todos y por eso ando trabajando por mantener la unidad de la militancia del tricolor… SOBRE LOS DAÑOS DIJO QUE SERA ENTRETODOS LOS PRIISTAS QUIENES PAGARAN POR ELLO….

