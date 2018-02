¡En la Loma de Bácum amenazan yaquis con decomisar carros y maquinaria si vuelve la compañía del gasoducto a sus terrenos!

* Afirmo su vocero Guadalupe Flores

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y deveras que la cosas cada día se están poniendo de lo peor en las comunidades yaquis y mas en la Loma de Bácum, donde su vocero el señor Guadalupe Flores amenazo y advirtió con voz tajante que si la compañía que estaba instalando el gasoducto por sus terrenos vuelve a querer seguir trabajando les quitaremos y les decomisaremos todos los carros y toda la maquinaria.

Ya no estamos dispuestos a dejarnos de nadie, ni del gobierno del estado, ni del gobierno federal ni mucho menos dejar entrar al territorio yaqui a nadie.

Ya estamos hartos de que se aprovechen de nosotros, estamos enojados con los otros yaquis que en su momento estuvieron de acuerdo a que se instalara el gasoducto por terrenos de la etnia antes de que pasara por la Loma de Bácum, los acusaremos de traición a la etnia yaqui y les formaremos consejo de honor.

Nunca debieron permitir que el gasoducto atravesara por los terrenos yaquis, pero todavía estamos a tiempo, no pasara el gasoducto por la Loma de Bácum pase lo que pase y ya saben los de la compañía del gasoducto, si vienen otra vez les decomisaremos todo, carros, maquinaria entre otros así sentencio el líder yaqui vocero de la Loma de Bácum.

Queda muy claro pues que cada día están subiendo de tono los yaquis y están radicalizando cada día mas su postura de no al gasoducto pase lo que pase, así lo afirmo el vocero yaqui Guadalupe Flores, y si no al tiempo amigos lectores.