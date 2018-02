Insensible alcalde de Etchojoa Habitantes lo repudian por incumplido

* Fue bueno para pedir el voto pero no cumplió con sus promesas de bajar recursos para la mejora en su propio municipio.

Rolando Castañeda/El Regional

Etchojoa.-Se manifiestan habitantes de este municipio, en contra del alcalde con licencia por no cumplir sus promesas de campaña, cuando inicio su campaña para ser presidente de dicho municipio, Ingeniero Ubaldo Ibarra Lugo, el cual ya tiene licencia para su pre candidatura por la Diputación Local, por el 20 de distrito, que corresponde a Etchojoa, Benito Juárez, y partes del sur de Navojoa.

Donde dicen los habitantes que si no cumplió en estos dos años y medio de su administración, menos cumplirá si llegara a quedar como diputado, nada más acarrearía agua para su molino, no se explican que de donde va a sacar recursos para su candidatura.

Ya que es un fuerte gasto para dedicarse en la próxima campaña y que tendrá que hacer varios recorridos buscando el voto para llegar a se cometido, manifestaron que hay muchas carencias que no a cumplido una de ellas por mencionar, lo que viene siendo el arreglo del camino de Basconcobe hacia el municipio.

Como es posible que se olvide de sus promesas de campaña, además de dejar de pagar a los distribuidores, algunos medios que creyeron que este les pagaría, asimismo a sus amigos que lo ayudaron, ahora los ignora, es por eso que no votaran en las próximas elecciones, ya que quedo más con sus habitantes, estaremos pendientes señor lector para seguirle informando sobre dicho mandatario que dejo mucho de qué hablar.