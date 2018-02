Politica Regional

Una escena de violencia protagonizó un grupo que se apostó en el PRI y quebró varios vidrios tras de haber sido repelido en el exterior del mismo edificio al intentar apoderarse de las urnas en las que la militancia votaba para candidato a la alcaldia local… A eso de las 2 pm, mientras hacia fila para emitir su voto, Emeterio Ochoa Bazua lamentó y condenó este tipo de provocaciones y violencia que buscan lastimar el proceso interno, y sin señalar a posible autores intelectuales o materiales, dijo que serán las autoridades policiacas las que deberán informar sobre los detenidos y demás investigaciones… En el frente blanquiazul, contra vinto y marea, la Licenciada Nidia Razcón, siempre registró ayer su precandidatura para contender por por la Alcaldia de Cajeme, aunque el candidato “oficial” es el presidente del partido, Enrique Delgadillo… En las elecciones del 2015, Nida logró casi 50,000 votos como candidata a diputada federal por el Distrito 06, dando un “susto” al priista Abel Murrieta!

El primer reporte hablaba sobre un clima de tensión que empezó a generarse hace apenas unos minutos después de una mañana tranquila donde transcurría con toda calma la votación por las planillas de delegados que participarán en la elección del candidato a presidente municipal.

Además de esta escena de violencia, algunos reporteros denunciaron que eran acosados verbalmente por guardias de seguridad, al parecer policías vestidos de civil, aunque de parte del comité muncipal del partido y de la Comisión de Procesos Internos, hubo todo tipo de atenciones, y hasta refrigerios, para los medios.

Varios de los sujetos iban enmascarados para no ser identificados, siendo en la entrada principal donde también fueron repelidos por simpatizantes del candidato Emeterio Ochoza Bazua y por varios agentes de la Policia Municipal que se enciontraban sobre la calle Sinaloa resguardando la seguridad de las cientos de personas que a esa hora ahi se encontraban.

De inmediato, a eso de las 11:30, arribaron de emergencia mas agentes policiacos, siendo detenidos, primeramente, siete sujetos, casi todo ellos enmascarados, y luego otros cinco en las calles aledañas al edificio del PRI, para de inmediato regresar la calma, habiendo personas que estaban por votar optaron por retirarse por temor amas enfrentamientos.

No hubo personas lesionadas, aunque si daños materiales, como los vidrios de la puerta principal del inmueble, asi como el teléfono celular del reportero de TV Azteca Sonora Sur, Alejandro Robles Ruiz, quien en medio de la trifulca perdió su aparato, calculando las perdidas del mismo en unos 1,650 pesos, el costo del teléfono.

A todo este respecto, a eso de las 2 de la tarde, mientras hacia fila para emitir su voto, abordado por el reportero, Emeterio Ochoa Bazua lamentó y condenó este tipo de provocaciones y violencia que buscan lastimar el proceso interno, y sin señalar a posible autores intelectuales o materiales, dijo que serán las autoridades policiacas las que deberán informar sobre los detenidos y demás investigaciones.

Fuera de eso, felicitó a todos y cada uno de los militantes priistas que desde muy temprano ya hacian fila para emitir su voto, en su caso en particular, dijo que él también llegó desde muy temprano, pero optó por regresar mas tarde para emitir su sufragio, haciendo un llamado a su contrincante Abel Murrieta, a acatar los resultados que ofrezca la comisión de procesos internos.

Aclaró que él en lo particular jamás a tenido un solo problema con su contrincante, al que siempre ha apoyado en sus campañas electorales, y en su caso en particuar, dijo que a vecez ha perdido, y asi como triunfó en las pasadas elecciones como candidato a Diputado Local, en esta ocasión también tiene confianza en el electorado priista para salir adelante en este proceso interno para ser candidato a la Alcaldia.

Empero, habrá que esperar la próxima Asamblea de Delegados del once marzo que representa la mitad de los votos para alzarse con el triunfo, haciendo hincapié en la importancia de este ejercicio de los militantes de ayer martes, que representa la otra mitad de los delegados, resultado que seguramente se daria anoche a las 19:00 horas, una hora después del cierre de las casillas.

Por cierto, nos tocó platicar con el ex alcalde Sergio Gastélum de la Vega, quien junto a su esposa Thelma Allard, sufragó casi a las 2 de la tarde, aclarando que habia llegado a las 8 de la mañana pero que aun no empezaba la votación, regresando antes de las 2 para finalmente ejercer su derecho de militante priista, estando uno con él en el café del San Jorge a eso de las once, también ahi en el café, Federico Dabboub, Manuel Cadena y Don Pipo Zubia.

Ah, via celular, la llamada del ex presidente del PRI Municipal de Cajeme y Ex Agente Fiscal del Estado, ingeniero Manuel Murue Sabag, a media mañana para preguntarnos sobre el desarrollo del proceso interno, aunque a esa hora todo transcurria en completo orden, como también la llamada del Lic. Pedro Mejia Mejia, ex presidente del ICADEP, quien en esto de los procesos electorales internos y externos tiene sobrada experiencia, gente que le hace mucha falta al partido!

Andrés Rico Pérez, presidente local del PRI, informó que son alrededor de 10 mil personas las que votarian ayer en este esperado proceso interno, de las 23 mil que aseguró están inscritas en el padrón del partido. Con 10 mil personas es suficiente para que la elección pueda concluir este día, comentó Rico. Hasta las 3 de la tarde, Abel Murrieta aun no acudia a emitir su voto Los votantes empezaron a llegar desde temprana horas, alrededor de las siete de la mañana.

