Marea Brava

* COMO YA LO HABIA ANUNCIADO EL LIC. Adrián Manjarrez Díaz, en la elección para candidato a la alcaldía interna del PRI, no será abierta para ciudadanos y simpatizantes. Sera solo para 384 Delegados los que decidirán si es Emeterio Ochoa Bazua o Abel Murrieta Gutiérrez el candidato… SERA EL DIA DE HOY cuando se presenten de 8 de la mañana a 6 de tarde a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional todos los delegados y delegadas para emitir el voto secreto para elegir como candidato a uno de los dos contendientes. Trascendió que Ochoa Bazua representa la Planilla VERDE y Murrieta Gutiérrez, trae la planilla ROJA.

* MUY ACERTADA LA SOLICITUD DE SANDRA LUZ MONTES DE OCA. Después de un año siete meses de que se aprobara el convenio con la empresa Arbella Parking S.A.P.I. de C.V., para la instalación de Parquímetros y con ello comenzar con el reordenamiento de ciudad Obregón, la Regidora del PAN, solicitó por segunda ocasión, someter ante Cabildo la revocación del Contrato a dicha empresa, pues no ha cumplido con lo establecido para el Municipio.

Eduardo Flores

COMO YA LO HABIA ANUNCIADO EL LIC. Adrián Manjarrez Díaz, en la elección para candidato a la alcaldía interna del PRI, no será abierta para ciudadanos y simpatizantes. Sera solo para 384 Delegados los que decidirán si es Emeterio Ochoa Bazua o Abel Murrieta Gutiérrez el candidato…

SERA EL DIA DE HOY cuando se presenten de 8 de la mañana a 6 de tarde a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional todos los delegados y delegadas para emitir el voto secreto para elegir como candidato a uno de los dos contendientes. Trascendió que Ochoa Bazua representa la Planilla VERDE y Murrieta Gutiérrez, trae la planilla ROJA.

Les informo a todos los ciudadanos que este proceso interno será histórico para toda la militancia priista de Cajeme. Aquí se decidirá el que encabezará la candidatura por el PRI.

Emeterio trae todo el apoyo de la CTM, CNC, ORGANIZACIONES SOCIALES, TRANSPORTISTAS, TAXISTAS, SINDICATO RESTAURANTERO, JOVENES UNIVERSITARIOS, ENTRE MUCHOS MAS… ABEL MURRIETA trae con él, a un pequeño grupo de militantes y simpatizantes que le siguen su juego, pero ya detectaron que el candidato oficial podría ser Ochoa Bazua…

EL LEGISLADOR FEDERAL NO ACEPTA QUE SANGRE NUEVA le quite su oportunidad de contender por la alcaldía de Cajeme, sueño que trae desde hace muchos años y parece ser que seguirá en ese letargo sueño, del cual no despertará, y cuando lo haga podría presentar su renuncia como militante del PRI………………

MUY ACERTADA LA SOLICITUD DE SANDRA LUZ MONTES DE OCA. Después de un año siete meses de que se aprobara el convenio con la empresa Arbella Parking S.A.P.I. de C.V., para la instalación de Parquímetros y con ello comenzar con el reordenamiento de ciudad Obregón, la Regidora del PAN, solicitó por segunda ocasión, someter ante Cabildo la revocación del Contrato a dicha empresa, pues no ha cumplido con lo establecido para el Municipio. No veo porque darle consideraciones a esta empresa. La verdad está muy sospechoso el asunto. Se sabe que esta empresa es de un familiar de un regidor, pero aun así, si se le cancela el contrato ganamos los cajemenses, pues las condiciones económicas que prevalece entre la gente no son nada buenas como para pagar por estacionarte en el primer cuadro de la ciudad………..

VAN POR UNA JUEZ CALIFICADORA, por haber cometido actos de corrupción contra un ciudadano, al cual le tumbó 1,500 pesos por arrendarle su motocicleta y sin su comprobante de pago. La tentación del dinero es maldita. Ni las mujeres miden las consecuencias que podrían acarrearle estos actos de corrupción. ESPERO Y YA ESTE FUERA DE LA ADMINISTRACION…

ARRANCA EN CAJEME EL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR El programa se puso en marcha con la coordinación de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y la Dirección de Turismo y Cultura Municipal; el objetivo es acercar a esta disciplina artística a por lo menos nueve mil estudiantes de nivel secundaria del municipio de Cajeme. Qué bien que les den en que entretenerse a nuestro jóvenes……..

HAY CAMBIOS EN GOBIERNO DEL ESTADO… El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, tomó protesta a Luis Carlos Soto Gutiérrez y Pascual Axel Soto Espinoza, como subsecretarios de Desarrollo Político y de Concertación Social, respectivamente. AMBOS PROSPECTOS, Luis Carlos Soto Gutiérrez prestaba sus servicios como subsecretario de Concertación Social de la Secretaría de Gobierno desde el pasado 30 de octubre, y sustituye en el cargo a Jorge Villaescusa Aguayo, quien presentó su renuncia el 16 de febrero pasado. Pascual Axel Soto Espinoza, nuevo titular de la subsecretaría de Concertación Social, se desempeñaba desde el inicio de la administración como Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRISSON) de la Secretaría de Salud…

NADIE ESTA SEGURO EN SUS TRABAJOS y parece ser que después de la contienda electoral habrá corrida de todos. Todos los seguidores de Abel Murrieta y Ricardo Bours, podrían quedar sin trabajo, pues no es nuevo esto, Cada enfrentamiento que hay en los procesos electorales por diferencias o indisciplina política del más débil, las consecuencias son fatales, pues al perro más flaco le cargan las pulgas. SIEMPRE ES ASI… PERO EN FIN CADA QUIEN MUERE COMO MEJOR LE PARECE………… POR HOY ES TODO…………….. GRACIAS POR SU TIEMPO…………………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71