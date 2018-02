Politica Regional

Salen tres para llevar…: AMLO, Anaya y Mead ya son oficialmente candidatos presidenciales. El Peje sigue liderando las encuestas, pero se le acerca el panista quien ya está a cinco puntos, segun encuesta de Mitofky para El Economista. Mead puede crecer… Andres Rico dio a conocer que todo está listo para que, conforme a lo estipulado por la Convocatoria, este martes voten los militantes, que del total de 23,550, se esperan acudan entre 5,500 y 6,000 que ha sido lo normal en los ultimos procesos… El 11 de marzo será lo definitivo cuando voten los 387 delegados… El dirigente de la CTM, Fernando Millán, nos decia ayer, que los diversos sindicatos adheridos a esa central suman unos 2 mil militantes priistas, a quienes ya se les invitó para que acudan a sufragar, siendo el cetemista uno de los priistas que aspiraba a una candidatura a diputado local, no se pudo, pero no se indisciplinó… Nidia Razcón siempre va a registrar su candidatura a la Alcaldia por el PAN aunque los dados cargados u oficiales están del lado de Rafael Delgadillo!

Como era de esperase, porque desde luego todos estaban en la misma farsa teatral, antier domingo las coaliciones y partidos oficializaron a sus candidatos, con pequeños brotes de rebelión que se dan cada tres años, las asambleas transitaron sin mayor problema en la Ciudad de México y a partir de esta semana ya son oficiales las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador que arranca con una fuerte ventaja a su favor, la cual tiene que mantener cuidando lo que dice, porque el principal enemigo del Peje no son los otros candidatos sino su propia lengua.

Con buen control de su partido y fuertes alianzas con los ajenos llega Ricardo Anaya, consolidado en el segundo sitio, y luego, con esa losa en el lomo que se llama PRI y Presidencia, arranca en un tercer sitio el no-priista José Antonio Meade, y asi están las cosas y ahora ver como manejan la etapa del silencio, que obvio, nadie tienen pensado respetar, en tanto, aqui en Cajeme, los militantes priistas votarán por Abel o Emeterio, aunque lo definitivo será el once de marzo

SE ACABARON DUDAS. También el domingo hubo más designaciones para acabar con dudas, Morena sacó su lista de senadores de mayoría, en donde se confirma a Lily Téllez y a Alfonso Durazo, ambos sonorenses, o sea, no hay campo ni para sorpresas ni para invitados de última hora. En la lista de pluris del frente opositor va en cuarto lugar Damián Zepeda.

Y aqui en Cajeme, la maestra Nidia Razcón, solicitó ayer su carta de residencia, para presentar su candidatura a la Alcaldia por el PAN. Nadie la parará. Un sobrino de Carlos Amaya la apoya. Su nombre: Gerardo Sayaz Anaya

LO SABE EL CHAPO.- Hasta en la serie del Chapo Guzmán que produjo Netflix, y que en su segunda parte se volvió una columna política, se sabe que en el triunfo de Felipe Calderón tuvo que ver el sindicato de Maestros y por eso le pagaron a Elba Esther Gordillo con suculentas prestaciones, como el control del ISSSTE y de la Lotería Nacional, amén de otras posiciones en la SEP.

Por eso Morena se dedicó ahora a llevarle serenata a la Maestra para hacerla caer rendida de amor y que entregara el control del SNTE, lo malo, que Juan Díaz de la Torre retuvo la dirigencia del sindicato y el control de la mayoría de las secciones del país, esto hace que de nuevo sea una amenaza para AMLO, porque ya saben la capacidad que tienen los maestros en la operación electoral.

QUIEN ES QUIEN.- En donde sigue el misterio por saber a donde va es con Antonio Astiazarán, luego de su renuncia al PRI se especuló que tendría la invitación de Morena, pero ya ven, ahí están ocupados las dos candidaturas al Senado, también se dijo que podría ser invitado al PAN, pero de inmediato brincó Ramón Corral para decir que quería candidatura que viniera a pelearla.

Quedan otros espacios no ocupados, como la candidatura de Movimiento Ciudadano que todavía no da a conocer quien será el bueno para el Senado, recordar que tiene hasta esta semana para dar designar a los buenos o buenas, como la pinten, el propio Toño asegura que en esta semana da a conocer su decisión, donde quiera que vaya se pondrá interesante porque es una carta muy competitiva.

CADA TRES AÑOS.- Cierto lo que nos dice un viejo priista, el profe Jorge Ochoa, que los pleitos en su partido son el pan nuestro de cada tres años, incluso, recordó, se han puesto peor, como en 1967 con la rebelión contra la candidatura de Faustino Félix Serna, que incluso se llegó a la violencia en serio, esa vez le costó al PRI perder Hermosillo y varios municipios, hoy de nuevo hay algunos conatos de rebelión pero no parecen pasar a mayores, de hecho, solo Cajeme es donde la papa está más caliente.

Y como dice Hilario Olea, además no sería la primera vez que por estar divididos los priistas pierden la plaza, como quien dice ya están acostumbrados, tan es así, que si sacan cuentas creo que ningún panista ha ganado, porque al final los que se llevan el triunfo son expriistas, como el caso de Jesús Félix Holguín o salvo aquel experimento para salvarle la cabeza a Armando López Nogales, que inventaron un PRD que no existía, en fin, es cosa de esperar para ver en que termina el sarao, porque no deja de ser eso.

Por cierto, un gran numero de periodistas nos dimos cita ayer a las 1 de la tarde a las oficinas del PRI Cajeme a la conferencia de prensa semanal, no tan interesante y de alto nivel como la del pasado martes cuando Abel Murrieta le puso sabor al caldo al entrar a la misma sin pedir permiso, siendo la de ayer, encabezada por su presidente Andres Rico Pérez, para dar a conocer que todo está listo para que, conforme a lo estipulado por la Convocatoria, este marte voten los militantes, que del total de 23,550, se esperan acudan a votar entre 5,500 y 6,000 que ha sido lo normal en los ultimos procesos.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde será la votación, y el segundo y definitivo paso será el 11 de marzo cuando voten los 387 delegados y consejeros politicos locales, estatales y nacionales, ah, el dirigente de la CTM local, regidor Fernando Millán Harrison, nos decia ayer al concluir la conferencia de prensa, que los diversos sindicatos adheridos a esa central suman unos 2 mil militantes priistas, a quienes ya se les ha invitado para que acudan a sufragar, siendo Fernando uno de los priistas que aspiraban una candidatura a diputado local, no se pudo, pero no se indisciplinó.

DE TIN MARIN.- Otra definición que debe quedar lista esta semana es sin duda la decisión del IEE para saber quien será el candidato independiente a la alcaldía de Hermosillo, se supone que están en revisión las impugnaciones hechas por David Figueroa, si estas no proceden el que se va sin vara sería Norberto Barraza, después de esto tiene que venir una buena operación cicatriz para que transite sin problemas la corriente independiente y no se metan zancadillas entre ellos mismos, Barraza con un padrino politico en Palacio de Gobierno y David no bien visto por esos rumbos.