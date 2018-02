¡Sonora no tiene dueño y lo vamos a demostrar afirma Antonio Astiazaran, ahora ex priista!

* Debemos tener dignidad y no pemitir que nadie decida por nosotros afirmo el ex diputado federal y ex alcalde de Guaymas

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En su renuncia al partido Revolucionario Institucional se les tiro duro y a la cabeza Antonio Astiazaran, critico y le dijo sus verdades al presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, soy un hombre de causas y no de cuotas, ¿A que le teme su diregencia? ¿Porque no permitió que me registrara!?, usted busca decidir el futuro de los priistas detrás de un escritorio le dijo Toño a Enrique, la dirigencia nacional que usted encabeza esta muy distante y no se apega a los valores de la democracia y la justicia social.

Ustedes confunden ser el partido en el gobierno con ser el gobierno, usted impone decisiones cupulares sin importar el gran daño que le hacen al PRI, el PRI dejo de ser leal a sus leales, el PRI esta intercambiando el merito y la trayectoria partidista por la complicidad, ustedes, su PRI busco ganar simpatizantes a costa de sus militantes su dirigencia sera recordada para siempre por exigirle mas requisitos para ser candidato aun militante que aun simpatizante, refiriéndose a Jose Antonio Meade que ni priista es y es el candidato del PRI a la presidencia de la república.

Duro pero muy duro se le aventó Antonio Astiazaran al presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, a quien le dijo todas sus verdades al renunciar al PRI “Toño” Astiazaran, y si no al tiempo amigos lectores.