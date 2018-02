¡Productores del Valle del Yaqui se rebelan contra el gobierno del estado, si no es Abel Murrieta el candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme apoyaran a otro afirman!

* Productores agrícolas de Cajeme y yaquis ya preparan estrategias para manifestarse y tomar carreteras

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Como si el horno estuviera para bollos en Cajeme ahora los productores agrícolas del Valle del Yaqui están amenazando con revivir el asunto del acueducto independencia entre otras movilizaciones y medidas drásticas que según ellos ya están cocinando entre ellos y un gran grupo de las comunidades yaquis para presionar así al gobierno del estado y el federal.

Se sabe de muy buenas fuentes que ya se han estado reuniendo muy seguido productores y yaquis para empezar a delinear bien las acciones que pronto van tomar en contra del estado y la federación.

Reniegan de la gobernadora porque dicen no les hace caso con el candidato que ellos le propusieron y no se los dará, eso los trae a ellos muy preocupados ya que sienten que ya dejaron de ser los consentidos del gobierno del estado y por eso ahora amenazan que van con todo ellos y los yaquis.

Ademas también amenazaron con ya no apoyar al PRI si Abel Murrieta no es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, así las cosas amigos lectores se calienta Cajeme y de mas, y si no al tiempo amigos lectores.