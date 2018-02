Politica Regional

Eduardo Bours no apoyará campaña de Sylvana y Maloro..: El exgobernador Eduardo Bours Castelo afirmó que él no apoyará la campaña de los priistas Sylvana Beltrones y Manuel Acosta por los dos escaños en el Senado que le corresponden a Sonora… Sonora, “ni fake news ni campañas negras”. La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a que en el proceso electoral prevalezcan las campañas con propuestas y no las de descalificación o noticias falsas, es decir, no a las fake news como suele decir el señor Donald Trump… Encuesta de El Economista: En precampañas Meade retrocedió y AMLO ganó terreno, asi es, Andrés Manuel, es el precandidato presidencial que más creció y saca cinco puntos al panista-perredista-emecista, Ricardo Anaya, que mantiene el segundo lugar, y en tercer puesto el priista-ciudadano José Antonio Mead… Aprueba Cabildo cuenta pública de octubre-diciembre 2017. En sesión de cabildo fueron aprobados los estados financieros del cuarto trimestre de 2017, correspondientes al Ayuntamiento de Cajeme y organismos públicos descentralizados

El exgobernador Eduardo Bours Castelo afirmó aer jueves, que él no apoyará la campaña de los priistas Sylvana Beltrones y Manuel Acosta por los dos escaños en el Senado que le corresponden a Sonora. Este rechazo se lo comentó al periodista Luis Alberto Medina, quien adelantó la noticia en su cuenta de Whatsapp y Twitter donde escribió:

“Estuve con Eduardo Bours, ex gobernador priista de Sonora y me confirma: “No voy apoyar a la fórmula de Sylvana Beltrones y Maloro Acosta al Senado. Que quede claro. No estoy de acuerdo”. Me dará después una entrevista para platicar al respecto. Pero está firme. ¿Qué tal?”.

Una hora después el director de Proyecto Puente twiteó el siguiente mensaje:

“Hice publico el encuentro con Eduardo Bours porque llegó un fotógrafo y tomó imagen. Como fue un espacio de interés periodístico, lo adelanto porque son muy paranoicos en Palacio de Gobierno y compañía. Para que tengan mi versión en el reporte que ya les llegó”.

Encuesta de El Economista: En precampañas Meade retrocedió y AMLO ganó terreno. Asi es, Andrés Manuel, es el precandidato presidencial que más creció y saca cinco puntos al panista-perredista-emecista, Ricardo Anaya, que mantiene el segundo lugar, y en tercer puesto el priista-ciudadano José Antonio Mead

En medio de una serie de cuestionados comentarios por parte del dirigente priista y a pesar de todas las apuestas por hacer crecer el nivel de conocimiento de José Antonio Meade, el candidato tricolor no solo sigue sin crecer en las encuestas, sino que fue a la baja.

Así luce la fotografía a días de terminar las precampañas. El último sondeo lo publica el diario El Economista, en donde la intención de voto por el ex secretario de Hacienda y Crédito Público se ve a la baja desde diciembre, donde alcanzó un porcentaje de 19.4% de los votos a febrero, que tiene el 18%. Respecto al mes anterior, perdió 1.2 puntos.

Muy contrario es el caso de Andrés Manuel López Obrador. En febrero, ganó casi cuatro puntos respecto a enero, luego de haberse mantenido inmóvil -siempre a la cabeza-, con el 23% de la intención de voto desde octubre en que se mide esta encuesta.

De hecho, en la expectativa de triunfo, el candidato de Morena también avanzó entre la población encuestada: del 25% que registró en enero, tras las precampañas que terminaron el 12 de febrero, pasó al 31.4%.

Aunque en las encuestas Meade figura en el tercer lugar, en este escenario queda en segundo lugar, con 23.4%, ligeramente debajo de la perspectiva en enero; mientras que Ricardo Anaya tiene el 20.7%, muy por debajo de lo que se mostraba en enero.

Curioso, porque el candidato por el Frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, también tuvo un ligero crecimiento de 2 puntos en febrero, manteniendo el segundo lugar, aunque casi cinco puntos debajo del político tabasqueño.

Sonora, “ni fake news ni campañas negras”. La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a que en el proceso electoral prevalezcan las campañas con propuestas y no las de descalificación o noticias falsas, es decir, no a las fake news como suele decir el señor Donald Trump.

Las denominadas campañas negras no son de beneficio para Sonora, destacó, por lo que pidió a partidos políticos y candidatos independientes llevar sus propuestas a la ciudadanía, para que los sonorenses elijan de una mejor forma a sus gobernantes.

“Es un llamado a los partidos políticos, a los candidatos independientes, a que prevalezca siempre las ideas, las propuestas, y que no prevalezcan las campañas negras, que lo único que hacen es lastimar a la gente, a los ciudadanos y lastiman a Sonora”, sostuvo.

“Hay que estar muy pendientes en las redes sociales, de las ‘fake news’ (noticias falsas), hay que constatar que realmente lo que se dice no sea algo que se invente, no sea una mentira, porque eso daña mucho”, expresó.

La ciudadanía en general está cansada de las “campañas negras”, afirmó, por lo que espera que se lleve un proceso armonioso y benéfico para todos los sonorenses

Aprueba Cabildo cuenta pública de octubre – diciembre 2017

En sesión de cabildo fueron aprobados los estados financieros del cuarto trimestre de 2017, correspondientes al Ayuntamiento de Cajeme y organismos públicos descentralizados, como la Estación Central de Autobuses “Faustino Félix Serna”, OOMAPAS.

También la cuenta del Rastro Municipal, Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP) de Cajeme, Promotora Inmobiliaria de Cajeme y Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO).

Por otra parte, se aprobó la incorporación de 82 bienes inmuebles como áreas verdes y áreas de equipamiento en distintos fraccionamientos ubicados en diversos puntos de la ciudad, al dominio público del Ayuntamiento de Cajeme.

La Síndica Municipal, Carmen Aída Lacy Valenzuela manifestó que, con la aprobación, dichas áreas –con un valor de 138 millones 917 mil 706.85 pesos–, forman parte de manera legal de los activos con que cuenta el Ayuntamiento y corresponden a terrenos que las empresas constructoras han venido entregando al Municipio desde la administración 1997-2000 a la fecha, pero que dichas entregas no habían sido formalizadas.