¡El Dip. Omar Guillen no tiene llene pedirá licencia en abril un día antes que empiece la campaña electoral!

* Quiere seguir mamando de la ubre, ¿Y su suplente?, bien gracias

* Omar es un come solo, voraz, pretencioso y creído

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme la verdad que voraz y come solo se esta viendo el diputado local Omar Guillen al declarar públicamente que él no pedirá licencia todavía, que lo hará hasta el mes de abril un día antes de que empiece su campaña política donde buscara reelegirse como diputado local por el XV distrito con cabecera en Cajeme.

Aquí cabe mencionar que la gran verdad que come solo y voraz se ve el diputado dejando así sin posibilidades de hacer algo o cuando menos gozar del fuero y un buen sueldo a su suplente, esta claro que a Omar Guillen lo único que le importa es el fuero y el jugoso cheque mas regalías que recibe del congreso del estado, es un diputado voraz, largo, come solo y mal compañero porque si no fuera así ya hubiera renunciado para darle chance a su suplente que también haga algo, pero no, Omar dice que no y que él se ira hasta el ultimo día o sea un día antes de empezar su campaña.

Donde sin duda perderá porque ya los tiempos son otros y la gente ya sabe que como diputado en Cajeme no sirvió y ya no quieren votar por él otra vez, casi me atrevo a decirles que perderá porque nomas no sirve para nada, con decirles que no nomas su suplente no esta contento con él al grado de decir que es un come solo, agarrado y todo lo quiere para él, engrosar mas su bolsillo y hacerse mas rico a costillas del pueblo, lo bueno que no ganara así lo dicen sus allegados, y si no al tiempo amigos lectores.