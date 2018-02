Marea Brava

* CAJEME EN PELIGRO… EL GASODUCTO DE AGUA PRIETA, PODRIA poner en peligro la vida de miles de cajemenses con la red de mala calidad que viene instalando para la introducción del gas líquido por varias colonia de la periferia de la ciudad… De nueva cuenta se da otra explosión en calle 200 y Sinaloa, donde hasta el pavimento perforó por la fuerza del estallido. Protección Civil del Estado de Sonora a cargo del Lic. Alberto Flores Chong, debería iniciar un peritaje para evaluar la calidad de los materiales que se están usando en esta red por varias colonias del municipio, ya que de no asumir su compromiso como líder civil, podría enfrentar cargos graves por negligencia.

* AGUAS… EL PERIODICO REFORMA Y LA REVISTA PROCESO, ANUNCIAN LA SALIDA DE Enrique Ochoa Reza de la Dirigencia del PRI-Nacional, en el primero se solicita a Enrique Peña Nieto la separación del cargo por la falta de oficio político que ha demostrado desde que asumió el mando del tricolor… La revista PROCESO, en su nueva edición, expone también detalladamente los fragmentos que pueden hacer un gran boquete al Grupo Atlacomulco en este próximo proceso electoral.

Eduardo Flores

AGUAS… EL PERIODICO REFORMA Y LA REVISTA PROCESO, ANUNCIAN LA SALIDA DE Enrique Ochoa Reza de la Dirigencia del PRI-Nacional, en el primero se solicita a Enrique Peña Nieto la separación del cargo por la falta de oficio político que ha demostrado desde que asumió el mando del tricolor…

La revista PROCESO, en su nueva edición, expone también detalladamente los fragmentos que pueden hacer un gran boquete al Grupo Atlacomulco en este próximo proceso electoral que se avecina si no toma al toro por los cuernos, pues no deben olvidar que es ahora donde habrán de definir como favorito a su candidato a la sucesión de Enrique Peña Nieto.

En la nota informativa, se dice que la mayoría de los 200 legisladores federales piden a su coordinador Carlos Iriarte, que le exija al mandatario de la nación que lo quite de la dirigencia del partido y si él no sé lo pedía, ellos lo harían de una manera pública. La exigencia contra Ochoa Reza es por descontento y supuesto mal trato que ha brindado a sus correligionarios desde que sustituyó a Manlio Fabio Beltrones en julio del 2016…

ES DE RECONOCER QUE UN DIPUTADO FEDERAL DEL PRI Otoniel García, ya se sumó a la bancada de MORENA como aspirante a un puesto de elección popular, por el mal trabajo que ha demostrado el líder de los priistas… SE VENTILA QUE EL GRUPO ATLACOMULCO ya encendió los códigos de emergencia y podría sacrificar a Ochoa Reza con tal de salvar al aun presidente en funciones Enrique Peña Nieto…… ¡CUIDADO!.

LOS FOCOS ROJOS YA SE ENCENDIERON………… CAJEME EN PELIGRO… EL GASODUCTO DE AGUA PRIETA, PODRIA poner en peligro la vida de miles de cajemenses con la red de mala calidad que viene instalando para introducción del gas líquido por varias colonia de la periferia de la ciudad… De nueva cuenta se da otra explosión en calle 200 y Sinaloa, donde hasta el pavimento perforó por la fuerza del estallido.

Protección Civil del Estado de Sonora a cargo del Lic. Alberto Flores Chong, debería iniciar un peritaje para evaluar la calidad de los materiales que se están usando en esta red por varias colonias del municipio, ya que de no asumir su compromiso como líder civil, podría enfrentar cargos graves por negligencia al autorizar poner en peligro la vida de miles de cajemenses… Flores Chong, debería ordenar a la empresa GASODUCTO DE AGUA PRIETA que la misma tubería la pase por la calle Nainari, desde la calle Jalisco, hasta la Sahuaripa.

AL CABOS NO PASA NADA… Grupos de padres de familia de cada colonia del municipio ya se preparan para impedir el acceso a que esta empresa inicie trabajos de introducción de la red para distribuir el gas líquido… NI LA MARCA DE LA TRUZA QUEDA DE ALGUIEN SI LLEGASE EXPLOTAR ESTE FRAUDE……

EL PRESIDENTE MUNICIPAL Faustino Félix Chávez, debería sentarse a platicar con quien corresponda para cancelar este proyecto que pone en peligro la vida de miles de ciudadanos de la periferia de la ciudad… QUE ORDENE se haga la obra por la calle Nainari y así todos contentos………………

Y DE POLITICA, déjenme decirles que así como el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez anuncia que su pataleo es estratégico para lograr que le den la candidatura a la alcaldía de Cajeme, pues creo no se le va a dar resultados, porque se dice que con él o sin él, el proceso electoral para este 2018 continuará su curso, así como lo establece la convocatorias emitida por el Partido Revolucionario Institucional del Estado (PRI).

No habrá marcha atrás, aun cuando tiene cuatro violaciones por desacato el Lic. Murrieta Gutiérrez contra sus propios estatutos de partido, lo cual se debe respetar, pero lo dejan ser para no convertirlo en MARTIR……

Tendrán razón o no, pero lo que si veo es que todo marcha como lo traen programado, ´perece ser que el asunto de Abel Murrieta no les quita el sueño, pero si veo a varios seguidores del legislador muy preocupados y sin poder dormir (parecen mapaches con sus ojeras), ya que reconocen que si no se disciplinan podrían perder sus empleos.

Esto le importa poco al legislador federal, ´pues el tiene para comer el resto de sus días sin preocupación alguna… PERO LOS SEGUIDORES AMANTES DE SU TORTA… ¿Cómo le irán hacer?… BUENA PREGUTA Y QUEDA EN EL AIRE……………………… POR HOY ES TODO…………………. GRACIAS POR SU TIEMPO………………………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71