Los legisladores pidieron a su coordinador en la Cámara, Carlos Iriarte, ser el conducto para llevar el mensaje, pero aseguraron que quien lo debe de resolver es el mismo Ochoa Reza y el precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade, añade a su vez el portal Sin Embargo.

A puerta cerrada, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron la renuncia de su presidente nacional, Enrique Ocho Reza, informó el periódico Reforma, mientras que aqui en Sonora, el diputado federal por licencia, Abel Murrieta, parece no estar enterado de ello para naada.

Cerca de 30 diputados pidieron a su coordinador en San Lázaro, Carlos Iriarte, ser el conducto para el relevo de Ochoa al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) antes de que inicien las campañas, aunque, ya de parte de Politica Regional, no va a pasar nada menos que Enrique Peña Nieto diga lo contrario.

El periódico de circulación nacional informó que parte de las acusaciones en contra del presidente del PRI son: la falta de operación política y comunicación con liderazgos locales en la designación de candidaturas, inconformidad en espacios del Senado y posiciones locales que han generado renuncias entre los militantes.

Los diputados informaron a Reforma que Ochoa Reza comete “favoritismos, imposiciones, maltrato, omisiones, cerrazón para el diálogo, ausencia de negociación y de operación cicatriz”, solicitando que el tema sea resuelto por el mismo Enrique Ocho Reza, y el precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade.

Minutos más tarde, el vocero del PRI en la Cámara, Alfonso Camacho, hizo llegar un comunicado a varios medios negando dicha petición. “El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados niega categóricamente haber debatido, discutido o decidido solicitar la renuncia de su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza en forma alguna”, indicó

Asimismo, Carlos Iriarte calificó de “falsas” las información difundida y aseguró que la bancada del PRI en San Lázaro ratifica la administración Ochoa como una “militancia decidida y comprometida”, y seguramente se va a sostener en la dirigencia nacional una vez que concluya el proceso electoral.

A las declaraciones Enrique Ochoa Reza que llamó “prietos” a los que dejan su partido para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se le sumaron las de Mikel Arriola, precandidato a la Jefatura de la Ciudad de México, en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y que han provocado un fuerte rechazo en la capital mexicana.

Los comentarios tanto del precandidato del PRI a la Ciudad de México como del Ochoa Reza se han revertido duramente. A Ochoa y a Arriola se les acusa de racismo, homofobia, oportunismo y discriminación, y caen como una bomba justo en momentos en los que la precampaña priista no ha resultado como esperaba.

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato de la coalición “Todos por México” (PRI-PEVEM-Panal) a la Presidencia, no ha podido despegar en las encuestas, ah, el beltronista Canek Vázquez está en los primeros lugares de la lista para senador por la via plurinominal, estando entre los cinco primeros lugares, obvio, una posición para Manlio Fabio Beltrones, sin descartar que el mismo sonorense regrese al Congreso de la Unión por la misma via.

En mas de priistas, pero del rubro local, el diputado local Omar Guillen Partida prepara maletas en espera de la convención de delegados que apruebe su candidatura por la reelección para solicitar licencia al Congreso Local, en tanto que el diputado federal suplente por el VI Distrito, Manuel Montaño Gutiérrez, está en espera de que se le llame del Congreso de la Unión para relevar a Abel Murrieta

El diputado Omar Alberto Guillen Partida del Partido Revolucionario Institucional, quien busca la reelección en el Distrito XV con cabecera en el municipio de Cajeme, informó el martes en Hermosillo al concluir la Sesión Ordinaria, que está en espera de la convención de delegados en el mes de marzo donde sería ungido como candidato a la diputación local de nueva cuenta.

Dijo que en su distrito no hay ningún otro aspirante por parte del partido por lo que es un hecho su candidatura, y a partir de esa convención empezará hacer los trámites para solicitar su licencia en el Congreso local un día antes de que inicien las campañas, contempladas para el 19 de mayo al 27 de junio.

Si bien el periodo de sesiones habrá terminado en el mes de abril, la solicitud de licencia se envía y aprueba la diputación permanente y así se procederá para poder iniciar la campaña donde espera sentir el respaldo de los ciudadanos y su trabajo legislativo realizado en el Congreso lo respalda, subraya el joven legislador cajemense.

Su Suplente, es Rodolfo Elías Rodríguez, dirigente de organizaciones económicas en Cajeme con quien se ha trabajado en temas legislativo y tiene conocimiento del trabajo que se hace en el Congreso por lo que en su momento, cuando sea llamado a ocupar su cargo, seguro hará un buen papel, y en cuanto a Brenda Jaime, aun no se sabe nada por su falta de comunicación con los medios.