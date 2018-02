Repudian etchojoenses candidatura de Ubaldo Ibarra Lugo por el distrito 20

Por Victor Gallardo

Cajeme, Son.- Ahora sí que como balde de agua helada les cayó la noticia a los etchojoenses que Ubaldo Ibarra Lugo fue “premiado” con la candidatura al Distrito 20, tanto como la ciudadanía etchojoense y los militantes priistas de Etchojoa están no enojados si no lo que le sigue, porque no se explican cómo es posible que hayan impuesto a Ibarra Lugo como candidato cuando no hizo nada por el municipio.

En sus dos años como alcalde no hizo absolutamente nada por Etchojoa, el municipio sigue con pésimos servicios públicos, pésimo alumbrado, seguridad pública carente, comisarias en el olvido fue un total fracaso la administración de Ubaldo Ibarra Lugo afirmaron para este reportero muchos habitantes de Etchojoa decepcionados y enojados con Ibarra Lugo.

Por otra parte la militancia priista de ese municipio sigue sin explicarse cómo es posible que no los tomaran en cuenta a la hora de elegir el candidato, habiendo gente mejor preparada y con más carisma se ponen a “elegir” a alguien que fue un fracaso como presidente municipal, priistas etchojoenses están muy dolidos con su partido porque no fueron tomados en cuenta gente capaz y con liderazgo para esa candidatura, por eso motivo auguran una derrota si el PRI decide ir a como dé lugar con Ubaldo Ibarra Lugo como su candidato.

Como puede leer estimado lector inconformidades por todo el estado de Sonora en el PRI, estas imposiciones pueden costarle caro al Revolucionario Institucional ya que podrían perder debido al cobro de facturas de la ciudadanía y de su militancia, hasta aquí la columna estimado lector, hasta la próxima.