Marea Brava

* EL PRI ESTATAL manda un pacto de civilidad a todos los aspirantes a un puesto de elección electoral para este 2018. En este sentido, se dice que Emeterio Ochoa Bazua ya firmó este pacto, pero su contrincante de partido Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, no ha dado muestras de querer firmarlo y eso podría acarrearle un fuerte disgusto, pues los estatutos son más claros que la obligación que esta con lleva para todos.

* CANACO se deslinda de todos los candidatos que andan anunciando que la cámara esta con ellos. El Lic. Edgar Manríquez, dijo que la cámara que él representa hasta este momento, va con el candidato triunfador a la alcaldía de Cajeme, y que por el momento no hay preferencias por nadie del tricolor, mucho menos de otros partidos políticos.

Eduardo Flores

LAS LÍDERES SOCIALES DEL PRI. Sobre este grupo de mujeres que siempre han servido a las siglas del tricolor, se sabe andan preocupadas por la división de la estructura del partido, ya que el Lic. Murrieta Gutiérrez, se ha dado a la tarea de organizar eventos por algunas comisarías del municipio, desde donde les hace la invitación a todos los militantes del PRI para que se acerquen a votar por su candidato preferido.

Sobre el candidato preferido de la imposición, (según él) dijo no estar de acuerdo, porque son gentes que no saben o mejor dicho, no han sabido administrar bien al municipio de Cajeme…

Déjenme decirles que hizo tantos señalamientos ante la militancia priista del Tobarito y Marte R. Gómez contra las administraciones pasadas, como por la actual, lo cual lo dejó bien plantado como un aspirante rebelde a la Alcaldía de Cajeme……

PÁTEAR EL PESEBRE ES UNA FALTA DE RESPETO AL PARTIDO, SEA EL QUE ESTE SEA… Nadie debe convertirse en CAMALEON por que le nieguen el derecho a ser participe en alguna elección electoral, todos deben esperar a que la dirigencia estatal decida si eres o no el agraciado a participar en este 2018…………………

ESTE 23 DE FEBRERO, CANACO TENDRA RELEVO… Sera Jesús Araujo quien tomará las riendas de la Cámara de Comercio CANACO………….. LOS REBELDES DEL PRI, buscan imponerse a través de las voces ciudadanas, lo cual no viene en la CONVOCATORIA que lanzó el PRI –ESTATAL.

Sobre este tema, todo es más claro que el agua, hay que entender que solamente son dos o tres corrientes internas del tricolor los que se oponen junto a los rebeldes y no la tendrán nada fácil, pues los lineamientos ya se definieron y esos se tienen que respetar por todos los militantes, porque incluso una situación así, podría fracturar al partido y sería desastroso para todos y con consecuencias fatales a futuro……………….

ESTE ES EL DISTAMEN QUE HABRAN DE PROCESAR LOS TRABAJOS INTERNOS DEL PARTIDO. “Es una Asamblea rica en temas y debates pues hemos recibido miles de propuestas sobre temas variados, sí temas de estatutos, sí temas de requisitos, sí temas de candados o de organización del partido, pero en su mayoría temas sustantivos muy importantes sobre el reto de la desigualdad, sobre la gestión de recursos naturales, sobre la relación con la ciudadanía y en cómo empoderar al ciudadano”…….

ESTOS TRABAJOS DEBEN RESPETARS LA MILITANCIA……………..

NUEVO TITULAR MUNICIPAL… El Alcalde Faustino Félix Chávez tomó protesta a Jesús Humberto Saldívar Vargas como nuevo Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cajeme, en sustitución de Denisse Navarro Leyva, quien presentó su renuncia al cargo.

Antes se desempeñaba como como Director de Programas Sociales de la misma dependencia… Esperemos y este si funcione. Aunque es poco lo que queda de administración, pero cuando llegan con ganas, hacen más de lo que hizo el que se fue… O la que se fue… ACLARANDO…..

YA SE PREPARA la Novena Concentración de motociclismo en Cajeme, la cual tendrá lugar los días vienes 23 y sábado 24 del presente mes, evento en el que se espera contar con cerca de 800 motociclistas de distintas partes del país y el extranjero. Les comento, que este grupo de Chavos –Rucos, dejan buena derrama económica por nuestra región del Valle del Yaqui, Bienvenido todo lo que genera derrama económica para el municipio. SE SABE QUE Faustino Feliz Chávez, otorga las facilidades para este tipo de eventos, los cuales cuentan con toda la seguridad de nuestras autoridades municipales………….. POR HOY ES TODO……. GRACIAS POR SU TIEMPO……………

