Politica Regional

Cinco en la mira…: Excelente el articulo, o ensayo periodistico, del bien enterado y culto analista politico y periodista, Licenciado Alejandro Mungarro Daniels, sobre el ambiente postelectoral en Cajeme de todos los partidos, denominándolo "cinco en la mira", pero quedaron dos… En la lista estaban Abel Murrieta, Marcelo Calderoni, Anabel Acosta, Armando Alcalá y Emeterio Ochoa, todos y cada uno de ellos con las alforjas cargadas de esperanzas…

El plazo se cumplió, llegó la fecha y hay. De principio eran muchos, como en la canción de los diez perritos y ya nomas quedaron nueve. Y así por un motivo otro se fueron yendo de uno en uno hasta que quedaron dos., es de imaginarse, al grupo restante y Como en el cuento de Juan Rulfo haciendo todos elucubraciones: “Hace rato éramos cuatro, pero se han ido desperdigando hasta quedar estos que somos”.

Así ellos de poco a poco se fueron haciendo menos. En estos andares, los caminos suelen ser largos y cargado de dificultades, se necesita tener fortaleza para desandarlos, en el entendido de que fortaleza es ser fuerte en varios aspectos, incluyendo el económico.

En la lista estaba Abel, Marcelo, Anabel, Armando y Emeterio, todos y cada uno de ellos con las alforjas cargadas de esperanzas. Algunos con menos esperanzas que otros, pero ya apuntados por alguna razón en la lista pudieron haber dicho: ”Tu qué vas allá arriba, dime si no oyes alguna señal de algo, si vez alguna luz en alguna parte”.

La señales algunas veces no se ven, son intangibles, son difícil de descifrarlas, se necesita tener experiencia, saber, tener mañas, por eso quienes no las agarran corren el riesgo de terminar con su sueños.

Ahora, en la mira solo hay dos, es decir hablando exclusivamente de lo que se refiere al PRI. En la mira primeramente de quien tendrán que elegir a uno para la pelea grande. Ellos por lo pronto se enfrentaran con sus ideas, propuestas y métodos de convencimientos hacia la ciudadanía. Abel, con un largo y filoso diente como abogado, cargo legislativo y policiacos.

Sin embargo al parecer hoy, navegan en aguas distintas y ellos se tendrán que poner a pruebas con todas sus dosis posibles de tolerancia y echar mano a todos los recursos de paciencia. Hay sana juventud, experiencia legislativa, empuje empresarial, carrrera univesitaria y con maestria, de Emeterio, además excelente trabajo en desarrollo social municipal.

Los dos son de proyectos, de proyectos de grupo, como tienen que ser, porque por si solos dicen los que saben de esto, no se logra nada. Pero en base a esos proyectos tendrán que definir su visión de futuro en el que el beneficiario sea la población en masa. Pero ante todo se tiene que dar lugar a ser ellos mismos, definirse por si solos, reaccionando sus propios reflejos.

Alguien pudiera decir que esto es producto de los nuevos tiempos, pero las pasiones políticas son tan viejas como Matusaleno y de querer darse cuenta de ello basta voltear hacia atrás para garrar alguna experiencia.

De esos dos –Emeterio y Abel– que hoy hay en la mira tendrá que quedar uno al que se sumaran a lo mucho otros cuatro, si salen otros, no cuentan. Entonces serán cinco, cinco en la mira.

Otra vez, parafraseando a Juan Rulfo:

“Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, yo me siento sordo”.

Por el frente azul, con finanzas sanas Cajeme retomará el crecimiento, afirma Rafael Delgadillo Barbosa, quien pretende gobernar un municipio como Cajeme que demanda ante todo conocimiento y honestidad en el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos con los que se cuenta.

Su dictamen no es el de un improvisado sino resultado de la experiencia que él acumuló durante muchos años de trabajo en instituciones financieras, y exactamente hace tres años, fue el coordinador de finanzas de lo otrora campaña de Jesus Félix Holguin a la alcaldia cajemense por su partido, el PAN.

Más allá de las promesas y de las buenas intenciones, de los méritos que se autoadjudican los políticos, es indispensable asumir una postura objetiva para retomar el camino del crecimiento económico que ha perdido Cajeme en los años recientes, afirma el dirigente municipal panista y aspirante a la candidatura por la presidencia municipal.

“Cualquier promesa es mentira si no sabemos con cuántos recursos contamos y debemos maniobrar con el peso enorme de la deuda que carga el municipio”.

Cada año el Ayuntamiento paga 98 millones de pesos por la deuda pública, y de cada 100 pesos que recibe de su presupuesto anual, sólo 7 pesos quedan para inversión pública. “¿Cómo planear entonces el crecimiento de Cajeme?”, se pregunta

Los gobiernos panistas a nivel federal (2000 – 2012) y a nivel estatal (2009 – 2015) fueron más responsables con el manejo de las finanzas públicas e impidieron el endeudamiento excesivo de los priistas… “En Sonora la deuda contraída durante seis años del gobierno de Padrés fue 3 mil 200 millones de pesos; en el actual, el de Pavlovich, apenas en tres años ya suma 10 mil millones de pesos”, asegura.

ES URGENTE SACAR A CAJEME DE LA ESPIRAL DE ENDEUDAMIENTO

Es urgente sacar a Cajeme de esa espiral de endeudamiento que cada año reduce la capacidad del Ayuntamiento para invertir en servicios públicos e infraestructura, por eso están Ciudad Obregón y las comisarías en las condiciones precarias en las que se encuentran, comenta el precandidato panista.

El saneamiento financiero incluye una política de austeridad y disciplina. No pueden seguir los altos sueldos de los funcionarios ni el derroche en dependencias como la de Promoción Económica que tiene un presupuesto de 13 millones de pesos al año y sus resultados son muy pobres, explica.

Antes de hablar de grandes planes en materia social, de seguridad, infraestructura y servicios, debe intentarse el saneamiento financiero del municipio, si no se hace esto, todo lo que se diga será demagogia y Cajeme seguirá en picada, advierte.

“Otros presumen tener mucha experiencia política, pero sólo han llevado a la debacle económica en pocos años. Esto no puede seguir así”, puntualiza.

LA CANDIDATURA A LA ALCALDIA ESTA SEMANA

Esta semana el PAN en Sonora dará a conocer sus propuestas para las candidaturas de varias presidencias municipales. Para Cajeme se apuesta a que el candidato será Delgadillo. Con este nombramiento queda casi completa la fórmula electoral de este partido en Cajeme.

Ya están confirmadas las candidaturas de Beatriz López Otero para la diputación local del Distrito XVI, Cristina Caballero para el Distrito XV y Emmanuel López Medrano para el XVII. La candidatura para la diputación federal la cedió a M. C. como parte de los acuerdos de la alianza.