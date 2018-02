Marea Brava

* TODOS LOS SEGUIDORES DE ABEL MURRIETA se preguntan si es cierto que Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Estatal Electoral en Sonora, recibió la notificación de la PGR que el Diputado Federal con licencia está imposibilitado para contender a un puesto de elección popular por el caso ABC… Lo que sí puedo opinar es que la vida política de Murrieta Gutiérrez, parece ser tendrá un receso en su vida. Quizás haya sido por la indisciplina política que ha cometido contra varios poderosos del sistema Estatal y Federal.

* HAY MAS PREOCUPADOS, pero no hay nada que temer. Apenas la fiesta empieza a ponerse bien y hay parejas para todos… EL EMY viene organizando la unidad de toda la estructura del partido sin ventajas para nadie y sin CACERIAS DE BRUJAS.

Eduardo Flores

TODOS LOS SEGUIDORES DE ABEL MURRIETA se preguntan si es cierto que Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Estatal Electoral en Sonora, recibió la notificación de la PGR que el Diputado Federal con licencia está imposibilitado para contender a un puesto de elección popular por el caso ABC…

Lo que sí puedo opinar es que la vida política de Murrieta Gutiérrez, parece ser tendrá un receso en su vida. Quizás haya sido por la indisciplina política que ha cometido contra varios poderosos del sistema Estatal y Federal.

Porque no decir que también con autoridades municipales, ante los cuales quiso medir fuerzas sin tomar en cuenta que pudieron ser instrucciones de los altos mandos del PRI-Nacional.

Ya es hora de que el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez se tome un descanso en la ciudad TAPATIA para que coordine mejor sus ideas y se conduzca con más respetos a sus superiores de partido.

SI HOY NO FUE EL MOMENTO, OTRO AÑO SERA… Espero y los preocupados del asunto Murrieta, entiendan que el PRI tiene jefes y estatutos que se tienen que respetar. Nadie debe tratar de imponerse cuando las condiciones no están dadas para él.

LOS AGROTITANES ANDAN PREOCUPADOS, creyeron que con el desayuno que le ofrecieron de apoyo al Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, ya era el candidato oficial del tricolor a la alcaldía de Cajeme, así como los integrantes de CANACO y de CANACINTRA, quienes también le dieron todo su apoyo incondicional, el cual no esperaron mucho menos preguntaron quién era el favorito para la silla municipal, y ahora se sienten preocupados…

OTRO FUE EL COMISARIO DE PUEBLO YAQUI, Trinidad Sánchez Lara quien como todo militante de hueso colorado, le acarreó mucha gente a las instalaciones del partido al licenciado Murrieta, para que le acompañaran a su registro como precandidato, pero grande fue su sorpresa que el Lic. Emeterio Ochoa Bazua, llegó a las instalaciones acompañado de todo el Congreso del Estado, CTM, CNC, FAMILIAS DE RECONOCIDOS APELLIDOS, ORGANIZACIONES SOCIALES, entre otros tantos más que quieren que este joven sea el próximo candidato a la alcaldía de Cajeme…

LAS JUVENTUDES SE IMPONEN y hay que reconocer que los nuevos talentos de la política en Cajeme, vienen bien preparados y con ansias de hacer que a los ciudadanos cajemenses les valla mejor. Lo primero que viene realizando Emeterio Ochoa, es trabajar en la conformación de la unidad del partido, pues es uno de los primeros pasos que está dando para iniciar con los trabajos que se requieren para lograr el triunfo electoral en Cajeme.

EL SECTOR EMPRESARIAL PREOCUPADO. Se dicen fueron engañados por sus representantes para que acudieran a acompañar al candidato equivocado… “que voy viendo que llega el Emy acompañado de todo ese poder, inmediatamente me retire del lugar porque no quiero represalias contra mi persona y mi empresa. Soy del PRI y en el PRI moriré”, dijeron algunos de los empresarios.

ASI COMO TODOS ESTOS, HAY MAS PREOCUPADOS, pero no hay nada que temer. Apenas la fiesta empieza a ponerse bien y hay parejas para todos… EL EMY viene organizando la unidad de toda la estructura del partido sin ventajas para nadie y sin CACERIAS DE BRUJAS.

OOMAPAS, se mantiene trabajando firme en el apoyo a las familias más desprotegidas de cada una de las colonias de la periferia de la localidad, hasta donde llega el camioncito MOVIL con personal altamente capacitado, para brindar atención personal a cada uno de los usuarios que cuentan con adeudos altos, a quienes les apoyan con grandes descuentos y revisiones gratuitas de sus instalaciones para evitar grandes fugas de agua… LA CECYLIA SI TRABAJA, no como otros que andan en campaña y con el candidato equivocado, pero, las consecuencias podrían ser fatales para varios…………. POR HOY ES TODO…………. GRACIAS POR SU TIEMPO.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO:REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71