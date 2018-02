Politica Regional

* TODOS LOS SEGUIDORES DE ABEL MURRIETA se preguntan si es cierto que Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Estatal Electoral en Sonora, recibió la notificación de la PGR que el Diputado Federal con licencia está imposibilitado para contender a un puesto de elección popular por el caso ABC… Lo que sí puedo opinar es que la vida política de Murrieta Gutiérrez, parece ser tendrá un receso en su vida. Quizás haya sido por la indisciplina política que ha cometido contra varios poderosos del sistema Estatal y Federal.

* HAY MAS PREOCUPADOS, pero no hay nada que temer. Apenas la fiesta empieza a ponerse bien y hay parejas para todos… EL EMY viene organizando la unidad de toda la estructura del partido sin ventajas para nadie y sin CACERIAS DE BRUJAS.

El PRI en Sonora muestra sus cartas con equipo reforzado, sobre todo en los seis distritos locales de Hermosillo, confiando en recuperar el unico distrito local que perdieron en el 2015, y las dos federales serian meros tramites hacia el Congreso de la Unión, no asi en Cajeme, donde los reelectos candidatos Omar Guillén y Brenda Jaime, asi como la cuestionada en Desarrollo Social Municipal ($$$), Denisse Navarro Leyva, pueden tropezar en la elección constitucional ante Morena, PAN-PRD, M.C. y tal vez hasta ante candidatos independendientes… De mal y de malas Abel Murieta, a las investigaciones de la Guarderia ABC, de las hermanas Morsquecho –de Alamos–, al origen de gran oarte de su ganado fino y señalamientos en Wiikilead, se suma que presuntamente también cuenta con credencial de elector de Jalisco, donde residió por algunos años, concretamente en Guadalajara… Por lo de la paridad de género, el PRI postulará a mujeres como candidatas a las alcaldias de El Quiriego, Yecora, Rosario, Opodepe y otros municipios serranos. Seguramente puros mandilones en esos municipios!

EQUIPO REFORZADO.- Queda claro que uno de los objetivos del PRI es ganar la mayoría en el Congreso local, sobre todo los seis distritos de Hermosillo, y para ello está mandando a sus mejores cartas, cuando menos las más campañeras, con esto, los otros partidos ya pueden medir sus fuerzas y tratar de mandar figuras competitivas y no solo cartuchos quemados, muy distinto en Cajeme donde tiene graves riesgos en los tres distritos.

En Hermosillo van con Ernesto de Lucas a la cabeza porque llevará el peso de la campaña como candidato a alcalde, luego van Kitty Gutiérrez Mazón al distrito 6, al 9 será el actual regidor Oscar Cano, Ulises Cristópulos peleará el 10 y Flor Ayala va por el 12, para ello desde ayer se quedaron registrados. Hoy se registran para el 8 Vicente Solís Granados y para el 11 Epifanio Salido.

Lo más interesante es que llegan como equipo compacto porque todos son de la misma generación y vienen caminando juntos desde hace años, no asi en Cajeme, donde los reelectos candidatos Omar Guillén y Brenda Jaime, asi como la cuestionada en Desarrollo Social Municipal ($$$), Denisse Navarro Leyva, pueden tropezar en la elección constitucional ante Morena, PAN-PRD y M.C.

De mal y de malas Abel Murieta Gutiérrez, a las investigaciones de la Guarderia ABC, de las hermanas Morsquecho –de Alamos–, al origen de gran oarte de su ganado fino y señalamientos en Wikilead, se suma que presuntamente también cuenta con credencial de elector de Jalisco, donde residió por algunos años, concretamente en Guadalajara –leer la columna de Eduardo Flores, de hoy–.

PATO DURO DE PELAR.- El martes, como estaba en la agenda, Ernesto de Lucas llegó muy temprano para registrarse como aspirante a candidato a la alcaldía, luego apareció Francisco Tapia Lucero, quien buscará un cacho de gloria, porque no creo le alcance para más, sin embargo, con este personaje el Pato tendrá oportunidad de hacer una campaña interna que lo terminará de posicionar en la plaza.

De acuerdo a las encuestas es el mejor posicionado en cuanto a conocimiento de imagen y también en intención del voto, obvio que esta selección hará pensar dos veces a la aspirante panista Mirna Rea, quien tiene la cuesta muy empinada, porque será difícil que le puedan armar un equipo que le de pelea a este grupo priísta, pero bueno, todo puede pasar y en Hermosillo nunca hay que dar por muerto al PAN, aunque su imagen esté ligado a su pasado padrecista.

MOSTRARON MUSCULO.- Hilario Olea dijo ayer que aqui en Ciudad Obregón se puso la cosa muy interesante, porque los dos aspirantes que se registraron mostraron músculo, el primero en aparecer fue Abel Murrieta bien arropado por sus simpatizantes, una hora más tarde apareció en las instalaciones del PRI el diputado Emeterio Ochoa, con un buen estructura territorial urbana y rural, mostrando mucha convocatoria.

Ahora, solo falta conocer las reglas del PRI para la elección interna, nomás con que no le vayan a sacar tarjeta roja al Abel como hicieron con Toño Astiazarán, porque ahí si que no lo van a pasar tan fácil, por lo pronto el Yaqui Power ya vio contra que van y seguramente que no se confiarán, por cierto, todavía el miercoles en la mañana corría la versión de que podría apuntarse como tercero en discordia Juan Leyva, pero al final del día fue un simple borreguito.

DEFINE EN LA SEMANA.- El que podría definir posición este viernes o fin de semana es Toño Astiazarán, en estos días ha tenido una serie de reuniones en al capital del país, en donde se están negociando cosas interesantes, todavía hasta ayer no decidía el camino a seguir porque seguía escuchando propuestas. Es obvio que a estas alturas está descartada la senaduría por la vía directa, pero el PRI puede ofrecer algunas ofertas igual de tentadoras, como la pinten pudiera ser este viernes cuando tengamos noticias del guaymense si los astros se le alinean como lo está manejando.

TOCANDO PUERTAS.- A propósito de Guaymas, lo que se supo fue que el que anda tocando puertas es el diputado Manuel Villegas porque el PAN ya le dijo que nones, que por ahí no le dan ni suplencia de regidor, recordar que no es querido por la dirigencia panista desde que se declaró diputado rebelde, pero resulta que una puerta que se puede abrir y que sería muy interesante es el Partido Alernativa Sonorense, el MAS de José Guadalupe Curiel, que tiene registro y estructura como para llevarlo como candidato a alcalde.

Seguramente las negociaciones por ahí van bastante avanzadas, por cierto, en esa región ya se destapó como candidata del PAN a la alcaldía de Empalme, Dalia Laguna, a lo mejor en esta ocasión le va mejor que en pasadas elecciones viendo el desastrozo papel del alcalde priista. Y en mas de feminas, por el asunto de la paridad de género, el PRI postulará a mujeres como candidatas a las alcaldias de El Quiriego, Yecora, Rosario, Opodepe y otros municipios serranos. Seguramente puros mandilones en esos municipios!

MUCHOS INDEPENDIENTES.- Vaya sorpresa la que dio a conocer el Instituto Estatal Electoral al confirmar que en el corte preliminar de la validación de firmas, son un total de 17 candidatos a alcaldes y diputados locales los que alcanzaron el mínimo necesario para aspirar a una candidatura independiente, son un chorro los que andan buscando por esa vía estar en las boletas electorales, sin duda que esto le pondrá un nuevo sabor a las contiendas electorales porque va a despertar otro ánimo entre la población.

ALARGAN LA ESPERA.- Por cierto, al que anda que se le cuecen las habas es al exgobernador Guillermo Padrés, porque ahora la justicia federal de repente le entró una enorme preocupación por dejarlo encerrado, luego que la PGR se descuidó y no impugnó un amparo, ahora andan buscándole por todos lados para que no salga, de entrada ya se amplió el plazo a 40 días para que se decida si logra la libertad provisional.

Se nota que perdió el amparo de los altos niveles de gobierno. ¿Por qué razón? Chepa,nos dicen que es la molestia de Enrique Peña Nieto por lo de Javier Corral, otros, porque ya se fue su protector Miguel Angel Osorio Chong, como sea, ahora va para abril o para mayo su salida.