Llegó el “Día Cero”, se registran Emeterio Ochoa y Abel Murrieta, buscan la alcaldía de Cajeme

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Como no hay plazo que no se cumpla, la fecha llegó, ayer miércoles ante el comité de procesos internos del PRI se registraron el candidato “oficial” Emeterio Ochoa Bazua y el candidato “rebelde” Abel Murrieta Gutierrez.

Abel Murrieta fue el primero en llegar y el primero en registrarse, fue recibido por sus seguidores que se mostraron muy animados echándole porras a la voz de “Se va hacer o no se va hacer con Abel Murrieta en el 2018, claro que si va hacer”, después de registrarse entregando la documentación requerida dio una entrevista en la explanada del edificio del PRI, donde dijo “Si se pudo, esto va para todos aquellos que pensaban que no iba a poder”, a mi nadie me ha negado nada, no me pueden negar mi registro.

“Yo ya soy un Ganador”, Abel Murrieta aclaró no ser de reflectores o poder, sino de servicio a la Comunidad, “Cajeme no está para improvisaciones, Cajeme no está para planes, Cajeme está para tomar decisiones y comenzar a trabajar en los problemas que ya sabemos cuáles son”, esas fueran las palabras del candidato “rebelde” quien fue acompañado por Ricardo Bours, quien también aseguro al igual que Abel no aceptaran una derrota manipulada y en caso de darse podría buscar otras opciones pues no se quedaran con los brazos cruzados (¿Bye, bye PRI?) también declaro que no se vale que Emeterio haya sido arropado por toda la maquinaria gubernamental dando a entender que los dados están cargados.

Minutos después del registro de Abel Murrieta llego el candidato “Oficial” Emeterio Ochoa acompañado por su esposa, de un gran nutrido grupo de jóvenes, de sus compañeros legisladores “Faly” Buelan, Omar Guillen, Brenda Jaime, Kiky Diaz Brown, por el dirigente estatal de la CTM y de otras centrales, regidores y funcionarios claro con permiso que acudieron a apoyar a Emeterio en su registro así como representantes de colonias populares.

Por su parte Emeterio Ochoa dijo “Me alientan las muestras de apoyo, me compromete el futuro de mi comunidad. Estoy convencido, lo haremos por Cajeme.

“No condicionaré en ningún momento mi apoyo, siempre lo daré para que Cajeme siga creciendo, para que Cajeme se siga recuperando y para que Cajeme tenga lo que se merece”

Emeterio se mostró respetuoso, seguro y sereno, como si ya tuviera un largo recorrido en la política, también enfatizo que respetaría la decisión si él no es el elegido y en caso de ser elegido sería un honor trabajar por y para los cajemenses para sacar adelante el municipio.

Sobre el comentario de Abel Murrieta de que el gobierno estatal lo favorece Emeterio comento que hasta cierto punto era lógica la declaración de Abel ya que siempre al calor de una contienda o cualquier competencia hay pasiones y hay expresiones y uno tiene que entenderlas y respetarlas, nosotros vamos a hacer lo nuestro, vamos a comenzar con la militancia, vamos hacerlo con mucho respeto, con honestidad y mucha transparencia, de Abel Murrieta opinó que es un político muy capaz, de mucha experiencia a quien aprecia y respeta y que está seguro que también podría ser un excelente candidato, nosotros estamos apoyando proyecto de equipo y estoy que al final lo que decida la militancia es lo que vamos a apoyar.

A pregunta expresa de este columnista de que si él resulta elegido como candidato ¿Tendría Abel Murrieta cabida en su equipo?, a lo cual Emeterio respondió “Si por supuesto, el partido es incluyente, nosotros siempre hemos sido incluyentes aquí se demuestra estoy respaldado por mis compañeros legisladores, por mis compañeros de la CTM, de la CNC, de Unidad Revolucionaria, de la Red de Jóvenes por México, del sector popular, del partido verde, de los maestros, bueno es un grupo incluyente y cabemos todos a final de cuenta los priistas van a decidir, sea cual el resultado favorable o negativo hacia mi proyecto vamos a sumarnos al partido y vamos a trabajar siempre con el”

Como puede leer estimado lector dos caras muy distintas la de los candidatos uno se muestra desafiante y rebelde, el otro sereno y conciliador, llamo mucho la atención que Abel Murrieta no estuviera acompañado de los agrotitanes y empresarios que tanto anhelan verlo como candidato no llegaron a su registro, ¿Se les habrá olvidado?, hasta aquí la columna de hoy, hasta la próxima, para cualquier duda y/o comentario a comentariosdecajeme@gmail.com