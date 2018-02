Marea Brava

* EL MOVIMIENTO CIUDADANO QUE ENCABEZA GUSTAVO ALMADA como aspirante a la alcaldía de Cajeme, trae un equipo de hombres y mujeres prepotentes y arbitrarios contra la PRENSA DE CAJEME, pues si observan algún comunicador gravándoles sus campañas anticipadas, lo cual es un delito para la FEPADE, ellos tratan de quitarte tú celular o cámara fotográfica para que no los exhibas solicitando el voto popular, lo cual de comprobárseles, se le anula cualesquier resultado del proceso de elección electoral que saques en este proceso 2018. LA DESEPERACION ES MALA, NO CANTEN VICTORIA Y ESPEREN RESPUESTA A SUS AGRESIONES.

Con el nuevo cambio de poderes en Cajeme, las cosas darán un giro importante para todos los sectores de nuestra región, pues ya se vislumbra que Abel Murrieta Gutiérrez no será el candidato oficial a la alcaldía por Cajeme, pues ahora si como dice el dicho, la inteligencia de la que presume el Diputado Federal no servirá de mucho en este próximo proceso electoral, pues se impuso la juventud y el PRI, CTM, CNC, Claudia Pavlovich Arellano , Manlio Fabio Beltrones, deciden mandar como candidato a Emeterio Ochoa Bazua, quien primeramente pretende unificar a toda la estructura del tricolor

Eduardo Flores

DE INEPTOS TACHA RODRIGO BOURS CASTELO A Rogelio Díaz Brown, Faustino Félix Chávez y a Emeterio Ochoa Bazua… El candidato a la alcaldía de Cajeme por el INDEPENDIENTE, tachó de incapaces, torpes e incompetentes a tres figuras políticas que han escalado puestos de elección popular con el apoyo del PRI Estatal. Según los señalados, sacaran al municipio de Cajeme del hoyo en que se encuentra poco a poco, y una de las estrategias, es abrir las puertas a los grandes inversionistas que desean establecer sus empresas en tierras cajemenses, lo cual, se les ha impedido por mentes maquiavélicas que han querido ser sus socios para permitirles establecerse en el municipio, o de lo contrario se les invita a que se retiren a instalarse a otros lugares….

Con el nuevo cambio de poderes en Cajeme, las cosas darán un giro importante para todos los sectores de nuestra región, pues ya se vislumbra que Abel Murrieta Gutiérrez no será el candidato oficial a la alcaldía por Cajeme, pues ahora si como dice el dicho, la inteligencia de la que presume el Diputado Federal no servirá de mucho en este próximo proceso electoral, pues se impuso la juventud y el PRI, CTM, CNC, Claudia Pavlovich Arellano , Manlio Fabio Beltrones, deciden mandar como candidato a Emeterio Ochoa Bazua, quien primeramente pretende unificar a toda la estructura del tricolor, para después abrirse con ideas nuevas e innovadoras que hacen falta para rescatar al CAJEME DE AYER….

POR OTRA PARTE. Ayer presentaron su pre registro a la alcaldía de Cajeme, El Lic. Abel Murrieta Gutiérrez y el Lic. Emeterio Ochoa Bazua, ambos contendientes son militantes de PRI, pero con diferentes maneras de pensar. Aquí mi opinión muy personal es que Murrieta Gutiérrez no pierde su estilo clásico de ofender a los medios de comunicación, anunciando en su discurso al final de su registro, que no ocupa de los reflectores para lograr la candidatura a la alcaldía de Cajeme, a lo cual, Rodrigo Bours lo invita a que se encierre en un MONASTERIO si no ocupa de nadie…

UNA COSA SI ES CIERTA, Abel se miraba inseguro, nervioso y preocupado, porque creo no se esperaba que después de tanto tiempo en el poder, su propio partido le corte de tajo sus pretensiones a ocupar nuevamente otro espacio de elección popular, cosa que supo aprovechar en su momento por espacio de más de 20 años…

YA SON OTROS TIEMPOS Y EN LA ACTUALIDAD SE OCUPA SANGRE NUEVA E IDEAS NUEVAS, Y estas doctrinas las trae Claudia Pavlovich Arellano, Rogelio Díaz Brown, Faustino Félix Chávez y Emeterio Ochoa Bazua, quienes se han encargado de aplicar nuevos métodos para el rescate del Sonora y Cajeme que todos queremos………

LA DESEPERACION ES MALA, NO CANTEN VICTORIA……… ESPEREN RESPUESTA A SUS AGRESIONES………… MUY INTERESANTE Y TIENE LOGICA… Resulta que hay más aspirantes a los diversos puestos de elección popular, ellos están tras bambalinas esperando el llamado de sus jefes inmediatos, porque siempre hay un prietito en el arroz, o sea pueden reprobar el examen de admisión los ya registrados y entre un tercero en discordia… EN UNA PALABRA NO HAY NADA PARA NADIE TODAVIA.

EL OMAR no merece reelegirse. Hasta su familia le reprueba el registro… LA BRENDA, no hizo nada en los tres años, como para merecer su reelección. POR ESO DIGO QUE NADA ES SEGURO PARA NADIE TODAVIA, Del plato a la boca se cae la sopa… CUIDADO…………………. POR HOY ES TODO…………. GRACIAS POR SU TIEMPO…………..

