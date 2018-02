Politica Regional

Registraron Emeterio Ochoa Bazua y Abel Murrieta Gutiérrez como precandidatos del PRI a la Alcaldia de Cajeme…: Sin duda alguna, dos estilos diferentes se mostraron ayer temprano ante cientos de militantes y simpatizantes que en su inmensa mayoria apoyaban al diputado local con licencia, Emeterio Ochoa, arropado sobre todo por los jóvenes y las lideres sociales… El estilo de Abel Murrieta, abierto, “atrabancado” dicen unos, desafiante contra quien trate de manipular el proceso de elección interna, pero también desafiante y arrogante antes las preguntas que al concluir su preregistro les hacian los chicos, y chicas, de los distintos medios de comunicación… Hacen historia candidatos independientes en Cajeme, afirmó ayer mismo el ingeniero Rodrigo Bours Castelo, en tanto, la validación del Instituto Estatal Electoral a cinco candidatos independientes, coloca a Cajeme como el municipio de Sonora que por primera vez en su historia integrará en las boletas electorales del próximo 1 de julio, a ciudadanos que no pertenecen a organizaciones políticas!

Pues, sin duda alguna, dos estilos diferentes se mostraron ayer temprano en el preregistro de precandidatos del Partido Revolucionario Institucional de Cajeme a la Presidencia Municipal en el edificio de la Sinaloa sur ante cientos de militantes y simpatizantes que en su inmensa mayoria apoyaban al diputado local con licencia, Emeterio Ochoa Bazua, arropado sobre todo por los jóvenes y las lideres sociales.

El estilo de Abel Murrieta Gutiérrez, abierto, “atrabancado” dicen unos, desafiante contra quien trate de manipular el proceso de elección interna, pero también desafiante y arrogante antes las preguntas que al concluir su prerreistro les hacian los chicos, y chicas, de los distintos medios de comunicación social con quienes siempre ha mantenido una alejada distancia.

Y el estilo de Emeterio Ochoa, terso, muy formal, institucional dicen otros, y conciliador, aunque un servidor lo vio muy animado y saludador, siendo este columnista quien fue el primero en saludarlo al descender del vehiculo que conducia al lado de su joven esposa, y es que un servidor se encontraba un tanto alejado del tumulto, caso a una cuadra al sur de la misma Sinaloa donde el Emmy se estacionó se vehiculo.

Murrieta llegó primero, como estaba programado, y fue recibido en la explanada del edificio priista, calle Sinaloa, por sus entusiastas seguidores que no paraban de echarle porras, pero poco antes de él llegó Ricardo Bours, su jefe político, y otros compañeros de afanes políticos que, en realidad eran pocos, ambos un tanto indignados y molestos porque Javier Villarreal y la CTM al cuarto para las doce brincaron de su barco para subirse al de Emeterio.

Ante ellos y la nube de periodistas que lo rodeaban, Murrieta aseguró que va a ganar la candidatura y después de la elección del 1 de julio, siendo él y Ricardo fueron muy serios al advertir que no aceptarán una derrota manipulada y en caso de darse ésta podrían buscar otra opción, pero no se quedarán con los brazos cruzados, caray, las mismas paabras que hace exactamente dijera Rodrigor Bours Castelo ahi mismo.

Emeterio Ochoa llegó a la sede priista acompañado de su joven y atenta esposa, del ingeniero Luis Meza Gutiérrez y esposa y demás familiares cercanos, asi como de un nutrido grupo de amigos personales y ex compañeros de estudios, además de los diputados locales Rafael Buelna, Kiki Díaz Brown, Brenda Jaime y Omar Guillén, así como priistas de colonias populares.

Estos dos ultimos registrados ayer tarde en busca de la reelección. regresando de inmediato a Hermosillo, como también la presencia del ingeniero Gilberto Cornejo Clark, de Don Rogelio Diaz Brown, de Gilberto Parada Dominguez, del ingeniero Abraham Montijo Cervantez, del corredor de bienes y raices, Alejandro Fernández Cerpa, mejor conocido como el “general”.

Además, el contigente de Ochoa era amenizado por dos jovencitos en zancos y una banda tambora, ah, uno de los gruesos contingentes eran las liderezas de colonias populares y de las comunidades rurales a cargo del hijo predilecto de Yucuribampo, regidor Rolando Cruz Morales, quien adema se coordinó con el personal de seguridad para un buen control y orden y evitar accidentes.

El candidato “rebelde” y el oficial, dos posturas diferentes dentro de una misma cultura política, la priista, que se expresó en dos discursos triunfalistas, los consabidos abrazos, elogios desmesurados, un presidente de procesos electorales internos, Adrián Manjarrez, quien se sobreactuó en su formalidad, y admiradores de ambos precandidatos que a partir de mañana deberán ir a la “escuelita” del PRI a estudiar lo que de seguro ya saben.

Hacen historia candidatos independientes en Cajeme, afirmó ayer mismo el ingeniero Rodrigo Bours Castelo, en tanto, la validación del Instituto Estatal Electoral (IEE) a cinco candidatos independientes, coloca a Cajeme como el municipio de Sonora que por primera vez en su historia integrará en las boletas electorales del próximo 1 de julio, a ciudadanos que no pertenecen a organizaciones políticas.

Rodrigo Bours Castelo, José Terencio Valenzuela Gallegos, Andrés Márquez Moreno, Roberto Vargas Llanes y Ramón Chávez Pablos, lograron superar el 100 por ciento de apoyos ciudadanos solicitados por el IEE a través de una aplicación móvil o de forma manual por medio de céduldas de apoyo proporcionadas por el organismo electoral, en un proceso que tuvo una duración de 20 días.

Para la candidatura independiente a presidente municipal, el IEE requería 9,383 apoyos ciudadanos, hasta el corte del día 7 de febrero el portal www.ieeesonora.org.mx reportaba 14,989; para las candidaturas independiente a los distritos XV, XVI y XVII al momento se han contabilizado 3,287, 3,292 y 3,158 respectivamente, ah, en el evento del PRI, muy activo el siempre servicial Luis “guero” Carrillo, de MX Noticias, quien nos proporcionó varias fotos de ambos peregstros

Cabe recordar que el pasado mes de octubre de 2017, José Terencio Valenzuela Gallegos se convirtió en el primer aspirante independiente a la diputación federal del distrito 06 con cabecera en Ciudad Obregón; durante poco más de dos meses solicitó el apoyo ciudadano y logró superar la meta con 7,892 apoyos de 6,257 solicitados por el IEE, en tanto, en Hermosillo, David Figueroa Ortega va ligeramente arriba sobre Norberto Barraza para ser Candidato Independiente a la alcaldia naranjera.