¡No se hagan bolas en el PRI Sonora todo esta planchado, fingen democracia el dedazo está más fuerte y arraigado que nunca!

* Los candidatos los imponen ellos y los ilusos rebeldes creen todavía en la democracia interna

* En sonora le limpian el camino a Sylvana Beltrones para el 2021, todo está planchado.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Miren amigos lo que hoy les vamos comentar de muy buena fe y de muy buena fuente sin el deseo de ayudar a nadie ni tampoco perjudicar a nadie, finalmente todos los políticos son iguales gane quien gane ya en el poder se hacen vivos.

Pero bueno vamos al grano, hay que reconocer y ser honestos en Sonora todos los acuerdos para las próximas elecciones ya están más que planchados, ya se platicó y ya se ordenó quienes serán los próximos candidatos a las 72 alcaldías y a las 21 diputaciones locales en el estado por lo pronto.

Lo decimos así porque un pajarito de los que están adentro del PRI y de los que toman decisiones, nos comentó que así lloren o se revuelquen los candidatos rebeldes no les darán nada, ya todo está bien planchado y arreglado, ya están todos nominados y el que se quedó fuera se quedó, ya no hay vuelta de hoja por así convenir a los intereses de la mandamás en Sonora y de su jefe político Don Manlio que la gran verdad es el que decide quienes serán los buenos en Sonora.

Y como él quiere que su hija primero sea senadora de la republica y luego posteriormente la próxima gobernadora, o sea la que supla a Claudia Pavlovich en el 2021, pues lógico es que Manlio no les dará ni una milésima de ventaja a sus contrincantes y enemigos políticos, como es el caso por darles un ejemplo en Cajeme tiene que ganar una gente cercana a Beltrones para poder así en las elecciones del 2021 para gobernador su hija ya para entonces senadora de la república no tenga ningún problema en Cajeme y por esos motivos pues se ve muy difícil que a gente cercana al “Yaqui Power” puedan darle la alcaldía de Cajeme.

Todo eso ya lo previeron Claudia y Manlio, por eso ellos ya decidieron quienes serán los buenos en Cajeme, Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Huatabampo, Agua Prieta y Caborca los municipios más grandes donde Tendrían más votos para el 2021 y así asegurarle de una vez la gubernatura a Sylvana Beltrones para llegados los tiempos del cambio en Sonora por eso jamas les darán alguna posición buena donde los contrarios a Manlio y Claudia les puedan hacer daño político, más en el caso de Cajeme donde el poderoso señor Don Ricardo Bours ya se adelantó y declaró que para el 2021 él buscara la gubernatura por el PRI con o sin el apoyo de Claudia.

Y por esos motivos amigos lectores está pasando en Cajeme lo que pasa ahorita, no le quieren dar a Abel Murrieta la alcaldía para no crearle un gran puente político para el 2021 a Ricardo a la gubernatura, cuando todo indica que Manlio la quiere para su hija la próxima gubernatura de Sonora.

Así las cosas amigos lectores por eso el PRI Sonora todo arreglo, chalecos a la medida y todo planchado políticamente para que todo quede bien arreglado para la señora Sylvana Beltrones para el 2021, y si no al tiempo amigos lectores.