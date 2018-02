Marea Brava

* DE ACUERDO AL ARTÍCULO 165, del párrafo I al IV, dice que por automático pierde la militancia aquel que apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido o de un candidato INDEPENDIENTE. Esto lo digo porque viene en los últimos estatutos reformados y aprobados el 12 de agosto de 2017 y publicados en el Diario oficial de la federación el 25 de septiembre del 2017… Más claro ni el agua, Ricardo Bours Castelo podría perder su militancia al PRI, si apoya a su hermano Rodrigo Bours Castelo, quien trae la candidatura INDEPENDIENTE.

* VOCERA DE PRENSA DEL PARTIDO Movimiento Ciudadano, agrede a comunicador porque este gravaba la indebida campaña que realizaban por el Tianguis de la colonia México. Ya son algunas denuncias contra el color Naranja de violar la ley electoral por realizar campañas de proselitismo anticipadas. Se deben esperar los tiempos para salir a solicitar el voto ciudadano, pero por lo que veo, estos andan de gandallas antes de tiempo y utilizando la violencia contra los comunicadores para que no les publiquen su verdadero delito, e inventándoles supuestos agravios que habrán de comprobar ante una instancia federal…… VAMOS POR ELLOS.

HOY SERA EL REGISTRO DE ABEL MURRIETA GUTIERREZ Y EMETERIO OCHOA BAZUA… ¿Quién ganará?… Son muchas las especulaciones y las indirectas que lanzan Abel y Ricardo Bours contra la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al señalar que Emeterio Ochoa es un candidato de Estado.

Y SOBRE ESTO, Ricardo dijo en un medio de internet, que de no ser el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez el candidato a la alcaldía de Cajeme, se iría a apoyar a su hermano Rodrigo Bours, para así lograr el triunfo por la INDEPENDIENTE… BUENA DECISION, pero antes de hacer esto hay que revisar primeramente los estatutos del PRI-Estatal…

LOS BOURS EN LA CONTIENDA ELECTORAL 2018… Rodrigo Bours, avanza en lograr el triunfo electoral este 2018 a la alcaldía de Cajeme por la INDEPENDIENTE, junto a todo un buen equipo humano, quienes participan para lograr un triunfo histórico aquí en Cajeme…. Ricardo Bours Castelo, empresario de mucho peso económico en este municipio, sale en defensa del Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, para que el PRI –Estatal le dé la oportunidad de contender en esta elección por la alcaldía de Cajeme y de no lograrlo, se retira a brindarle su apoyo a su hermano Rodrigo Bours, lo cual tiene que pensar muy bien, pues podría quedar fuera del PRI por una mala decisión no consensada con el grupo…

Eduardo Bours Castelo, trae la encomienda de brindarle su apoyo político al Diputado Local Emeterio Ochoa Bazua, pues nadie olvida que el brazo fuerte del Ing. Bours Castelo, es nada menos que Emeterio Ochoa (padre).

O sea, en algunas posiciones de aspirantes a un puesto de elección popular, aparece el apellido del clan Bours, lo cual no se puede negar que tienen peso económico y algo de político, pues traen ahijados en algunas posiciones electorales, pero volviendo al tema; al Abel no lo quieren para candidato a la alcandía de Cajeme………… EDUARDO BOURS, RICARDO BOURS Y EL BORREGO GANDARA, CONTRA CLAUDIA PAVLOVICH, MANLIO FABIO BELTRONES Y FAUSTINO FELIX… A todos les interesa Cajeme, pero la convocatoria del PRI dice claramente las normas del juego y se debe acatar con responsabilidad para demostrar que el PRI –Estatal está más unido que nunca junto a toda su militancia. No debe haber imposiciones de adentro ni de afuera………………….

DELEGADOS Y DELEGADAS, decidirán al candidato de UNIDAD PÁRA CAJEME…………

