Politica Regional

El diputado local Emeterio Ochoa Bazúa hizo pública su decisión de registrarse como aspirante a la candidatura del PRI por la Presidencia Municipal de Cajeme, y al igual que el tembien diputado, pero federal, Abel Murrieta Gutiérrez, registrará esta mañana su precandidatura a las 9:30 y una hora antes lo hará su contrincante.

De esta manera, Ochoa deberá competir con el tambien dos veces Procurador de Justicia, quien antes que Emeterio habia anunciado su interés por la misma candidatura, para lo cual solicitó licencia de baja temporal ante la Cámara de Diputados.

Ochoa, quien hará lo mismo ante el Congreso local, recibió un respaldo público por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich quien dio “like” a un witter de Arturo Ballesteros donde se informa sobre la decisión del diputado local, aunque luego su vocera de prensa, Ivonne Ortega, dijo que fue un error, no de ella, sino de un empleados que le maneja los twitters

El mensaje fue criticado por el empresario cajemense Ricardo Bours Castelo quien lo calificó como una falta a la neutralidad a la que está obligada la Gobernadora del Estado.

En su cuenta de Twitter, Bours comenta:

“A caray, preocupante la parcialidad, incumple a su palabra y genera desconfianza la abierta postura de @claudiapavlovic a favor de @EmeterioOchoa no son tiempos de imposiciones, obliga a denunciar este acto de intimidación! Y no, no se vale enojarse, yo firme con @AbelMurrietaG”.

Alrededor de las 14:30 del lunes, pocos minutos después del twitt de Bours, la directora de Comunicación Social del Estado, Ivonne Andrade, aclaró -también vía twitter- que el de la Gobernadora había sido un error cometido por quienes administran sus redes sociales.

Andrade escribió:

“La Gobernadora @claudiapavlovic usa TW para difundir act. de Gobierno e interactuar con ciudadanos. Quienes administran su cuenta cometieron un error técnico que se corrige y aclara en atención a quienes se hayan sentido ofendidos, reiteramos postura de respeto de la Gobernadora”. @andradeivone.

En el frente Morenista, “qué diferencia a la visita de Meade; aquí sí se ve entusiasmo”, presumió antier un orgulloso seguidor y simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, uno de los miles de sonorenses que asistió al mitin encabezado por el candidato presidencial de Morena. Y las comparaciones surgen: Meade vino a promover a un Beltrones; Andrés Manuel vino a sembrar esperanzas.

También una predicción: Los medios oficiales no publicarán fotos donde se vea el gentío que está aquí, comparado con los que reunió Meade. Felices a grito abierto estaban los seguidores del candidato que encabeza todas las encuestas con rumbo a la elección presidencial. Y arriba del templete, AMLO reiteró las propuestas que viene anunciando por todo el país:

– Aumentará al doble la pensión de los adultos mayores. Esta también se dará a los discapacitados.

– Anulará la reforma educativa que, dijo, ofende a los maestros.

– No se va a privatizar el sistema nacional de salud ni el agua.

– Creará un sistema universal de becas para que ningún joven se quede sin estudios. “Becarios sí, sicarios no”, remató.

– Vamos a realizar la cuarta transformación de México, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

– Eliminará las pensiones de los expresidentes de la República, estimada en 5 millones de pesos mensuales.

Y la promesa que debe mover a los cajemenses: Ciudad Obregón será la sede de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Entre tanto, el boxeador Orlando “Siri” Salido Rivera se registró en el Partido del Trabajo (PT) como aspirante a la candidatura por la diputación local del distrito XVI de Cajeme, sector de residencia del excampeón mundial, levantando mucho entusiasmo en el mundo deportivo.

Jaime Moreno Berry, dirigente estatal del PT, señaló que Salido es una de la personas que buscan candidaturas a presidencias municipales, diputaciones federales y locales a través de la Coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, Partido Encuentro Social y el PT.

Entre esas personas está el “Siri” Salido, destacado boxeador e ídolo popular en Cajeme, su tierra nativa y a la que ahora quiere representar como diputado local. Berry aseguró que fue el propio Salido quien se acercó al PT después de conocer la convocatoria elaborada por el PT en Cajeme.

“Siri” explicó que su motivación es ayudar a las personas de su comunidad mediante la gestión de apoyos en materia de deporte y legislar para los jóvenes, tal y como lo ha hecho el acctual diputado y también ex campeón mundial, José Luis Castillo, en su Distrito Guaymas-Empalme.

La más reciente aparición pública de Salido fue en su pelea donde no pudo ganarle a Micky Román, anunciando su retiro profesional, pero continuará con su compromiso de compartir experiencia y técnica con los jóvenes que han abrazado este deporte.

Fuera de su carrera boxística, Salido también fue conocido en el medio futbolístico de esta ciudad, destacando su altruismo en el mundo deportivo obsequiando material propio de esta actividad, recordando además la donación de material a internos del Cereso local, a donde acude en ocasiones a brindar técnicas boxisticas a los internos.