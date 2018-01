Marea Brava

* LAS REFORMAS DE LEY, amparan la decisión de reelegirse a cada alcalde municipal de los distintos municipios de Sonora, y en Cajeme no es la excepción, ya que se dice que el Lic. Faustino Félix Chávez podría ir por la reelección para terminar con un compromiso social que se planteó desde el inicio de la administración, y déjenme decirles a todos mis lectores que la ciudad como se encuentra actualmente, así se dejó por la anterior administración y es mentiras que el TINO la tiene totalmente destruida.

* HOY ABELANDIA. Que regalo tan amargo seria para el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez no recibir la constancia como posible aspirante a la alcaldía de Cajeme en este su cumpleaños chingón. Todo se puede esperar, pues el último OUT no se ha dado, pero los astros no se encuentran alineados a su favor con tantos dimes y diretes que ha sostenido con autoridades de su partido y con el mismo Estado de Sonora…. QUE FEO CASO……… SI ESTA VES NO FUE, YA NO SERA NUNCA………. El rostro de Cajeme puede cambiar con estas decisiones.

Eduardo Flores

ESTO ES PAZRA TODOS LOS ASPIRANTES A UN PUESTO DE ELECCION POPULAR COMO INDEPENDIENTE. El Instituto Estatal Electoral , a través de la Comisión especial, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo validas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados independientes a los distintos cargos de elección popular……….

De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente, aquel que de manera individual , por formula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de firmas de apoyo validas, respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la presente ley, dependiendo de la elección que se trate…

EN UNA PALABRA MAS CLARA, el que obtenga más firmas de las necesarias, será el candidato único al puesto de elección que este reclame como INDEPENDIENTE. AHORA SI QUE EL QUE TENGA MAS $$$$$$$$$$$$$ podría ser el candidato a la Alcandía de Cajeme. SUERTE A QUIENES SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES………………..

El Comité Municipal en PRI-Cajeme, mañana le tomará protesta a la dirigencia del MOVIMIENTO PRI.MX CAJEME, quedando como presidente de esta mesa directiva Eduardo de la Llata Quiroga y Priscila Margarita Valenzuela Araux, estando como invitado especial a este evento, el Presidente del PRI-Estatal, Gilberto Gutiérrez Sánchez.

Esta reunión se desarrollará este viernes 19 de enero en punto de las 8:00 de la mañana por calle Mariano Escobedo entre 5 de febrero y Chihuahua……….

EL TRICOLOR DE CAJEME ESTA REVIVIENDO ORGANIZACIONES MUERTAS para poder lograr el triunfo electoral por todos los municipios del Estado de Sonora, pues saben bien que se enfrentan a grupos rivales internos que no quieren perder poder de sus municipios. Ya dijeron que no habrá imposiciones ni de adentro del partido, mucho menos de fuera.

Con esto se demuestra a los incrédulos que todo aquel que aspira a un puesto de elección popular, debe guardar disciplina política. No hay que patear el pesebre antes de tiempo, pues todos deben esperar lo que por ley establece lo que realmente dice la CONVOCATORIA DEL PRI. AQUÍ NADA LO QUE DIGA MI PADRINO………………..

HOY ABELANDIA. Que regalo tan amargo seria para el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez no recibir la constancia como posible aspirante a la alcaldía de Cajeme en este su cumpleaños chingón. Todo se puede esperar, pues el último OUT no se ha dado, pero los astros no se encuentran alineados a su favor con tantos dimes y diretes que ha sostenido con autoridades de su partido y con el mismo Estado de Sonora….

QUE FEO CASO……… SI ESTA VES NO FUE, YA NO SERA NUNCA………. El rostro de Cajeme puede cambiar con estas decisiones, pues serian otras políticas las que se aplicarían en beneficio del municipio, ya que se ocupa más desarrollo económico, social, cultural, entre otros, que logren una mejor generación de empleos, los cuales hacen bastante falta para la ciudadanía cajemense……………. LAS REFORMAS DE LEY, amparan la decisión de reelegirse a cada alcalde municipal de los distintos municipios de Sonora, y en Cajeme no es la excepción, ya que se dice que el Lic. Faustino Félix Chávez podría ir por la reelección para terminar con un compromiso social que se planteó desde el inicio de la administración, y déjenme decirles a todos mis lectores que la ciudad como se encuentra actualmente, así se dejó por la anterior administración y es mentiras que el TINO la tiene totalmente destruida. Así la encontró y su misión y visión desde que llegó, es entregar un municipio limpio y seguro para todas las familias cajemenses………… POR HOY ES TODO……………. GRACIAS POR SU ATENCION……………………..

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71