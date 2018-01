¡Confirmado no será Abel Murrieta el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, sería como doblegarnos y arrodillarnos a su grupo político afirma dirigente del PRI!

* Por dignidad política el PRI Estatal no le dará la candidatura de Cajeme a Abel Murrieta

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que andan bien agarrados del chongo los priistas contra priistas en Sonora, en Cajeme y en todos lados, nadie quiere aflojar ni ceder todos quieren que se les cumplan sus caprichitos políticos a los que siempre estaban impuestos.

Pero parece que ahora las cosas serán diferentes en el PRI sonora y Cajeme donde al parecer ya los jefes del PRI no quieren saber nada de imposiciones como antes que por miedo a perder las elecciones les daban todo lo que pedían a muchos grupos políticos de gran poder.

Pues ahora será diferente el PRI prefiere correr el riesgo de perder que cumplir caprichitos, como es el caso específico de Cajeme, donde juran y perjuran algunos dirigentes del PRI que no será Abel Murrieta el bueno ni tampoco será el candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme, pase lo que pase por ningún motivo cederemos a chantajes ni a gandallas así lo manifestó un reconocido líder priista de

Sonora que también las manda cantar en México, Sonora y Cajeme.

El asunto se podría tornar más grave de lo que se piensa pues al no darle a Abel Murrieta la candidatura se corre el riesgo de perder Cajeme, y aun así correremos el riesgo repitió el conocido líder del PRI en Sonora, pero Abel no será el candidato.

Así las cosas amigos lectores ya por dignidad política el PRI estatal no cederá ni le dará la candidatura a la alcaldía de Cajeme al Sr .Abel Murrieta, y si no al tiempo amigos lectores.