Podrian investigar a Rogelio Bours Luders tesorero de Cajeme por desfalco de 900 millones de pesos

OTRO PERIODISTA MAS, PARA LAS AUTORIDADES SIGUE SIENDO CASO AISLADO… La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui en Cajeme, reprueba el poco interés que ha demostrado en las ejecuciones de decenas de periodistas del país mexicano… AHORA LE TOCO AL compañero Carlos Domínguez, columnista de El Horizonte de Matamoros.

Van 40 periodistas asesinados en este sexenio de Enrique Peña Nieto y para este gobierno han sido solo casos aislados… ¿HASTA CUANDO NOS PRESTARAN ATENCION?… Nuestra profesión es de riesgo en cualquier estado del país, y las autoridades de los tres niveles de gobierno le prestan poca atención a este tipo de delitos, los cuales han dejado en olvido a decenas de familias en total desamparo.

Urge que la federación se ponga las pilas y ofrezca resultados favorables para ejercen esta noble labor de la comunicación…

NO QUEREMOS UNO MAS, queremos un país, estado y municipios tranquilos para ejercer plenamente el ejercicio de la Libertad de Expresión……………

LIDERES SOCIALES DEL PRI, andan buscando nuevos horizontes en este próximo proceso electoral que se avecina. Por décadas han prestado sus servicios a varios líderes políticos con la esperanza de que les den algo y como nunca han visto una respuesta laboral que las beneficie, están optando por abandonar al crimen organizado, emigrando a otros partidos que les ofrecen hasta las perlas de la virgen, porque el PRI una vez logran su objetivo se olvidan de estas pobres mujeres dejándolas en el olvido y beneficiando únicamente a sus amigos, compadres, hijos, ahijados, queridas, entre otros tantos más que jamás participan en la contienda electoral. Llegan cuando la mesa se encuentra servida. LAS LIDERES SE QUEDAN SIN NADA………..

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, Lic. Silvia Lorena Jaime Serrano, opera en total CORRUPCION. Niega permiso de construcción de unos departamentos en fraccionamiento Villa Itson, y todo porque no hay MOCHES.

Usted lector, ve claramente gasolineras, gaseras y otros tipos de empresas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos cajemenses, pues este tipo de empresas están construidas en diversas colonias del municipio, sin importarle poner en riesgo la vida de las familias cajemenses A ESTA MUJER…

Tal es el caso de la GASERA que se encuentra instalando una red de tubería por todas las colonias de la periferia, la cual es una bomba de tiempo, pero si autorizó su construcción PORQUE AQUÍ SI LE DIERON MOCHE… Esta mujer debería quedar bajo la lupa en caso de ocurrir un trágico siniestro, porque la misma ley de protección civil del estado y municipal, dice claramente que este tipo de empresas deber estar instalada en un radio de poco más de 300 metros de las casas habitación (viviendas), comercios, escuelas, iglesias, entre otros lugares que prohíbe la ley.

Silvia Lorena Jaime Serrano, es una mujer de poco cerebro, pero su ambición es mucha, atropellando los intereses de inversionistas locales, nada más porque no hay MOCHES.

Le daremos seguimiento a su actuación para determinar su grado de responsabilidad en cada construcción que autorice, en las cuales en algunas habrá actos de corrupción graves……

OTRO ENAMORADO DE LOS MOCHES, es el tesorero municipal Rogelio Bours Luders y sus cinco mujeres, maquillan números para esconder los robos que otros cometen contra el erario público. Ellas son Guadalupe Chu, Margarita Acosta, Guadalupe Lares, una tal Blanca que se encuentra en contaduría, y una tal DORYS que se dice la primera dama de Tesorería Municipal, Este grupo de vividores, podrían ser investigados por autoridades de la federación, pues se sabe que existe un desfalco de poco más de 900 millones de pesos……

POR ESO ESTA CAJEME EN RUINA. Se tapan con la misma cobija los militantes del PRI. Así como se encuentra en centro del país, Cajeme se encuentra igual o peor por culta de estos seis personajes municipales, los cuales de alguna manera han eludido su responsabilidad en este MEGA-ROBO del municipio de Cajeme………… VAMOS POR ELLOS…………. ES TODO POR HOY………… GRACIAS POR SU ATENCION…………….

