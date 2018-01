¡Bombazo político, en unos días llegara Luis Videgaray como nuevo coordinador general de la campaña de Meade!

* Empiezan los primeros reemplazos en la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la república, sale Aurelio NUño no dío con bola y no levanto nada, Meade sigue muy bajo en las encuestas.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llega información muy fidedigna desde la ciudad de México que ya en la presidencia de la república hay mucha preocupación porque nomas nones y su candidato Jose Antonio Meade no a levantado su candidatura y el tiempo esta pasando, por todo ello el señor presidente de la república al parecer ya tomo la decisión de relevar primero al coordinador general de la camapaña Aurelio Nuño y en su lugar nombrar al todavía secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray como relevo de Aurelio Nuño.

Y dicen las malas lenguas que todo eso es una gran jugada del mandamas en México porque si en unos días mas Meade no levanta y sigue por debajo en las encuestas podría Luis Videgaray ser el candidato del relevo o sea Luis Videgaray por Meade, así pudieran darse los relevos que el señor mandamas en México esta preparando, por si el actual candidato no levanta en las encuestas en los próximos días, así las cosas amigos lectores podría llegar Luis Videgaray primero como coordinador general de campaña y luego como nuevo candidato del PRI a la presidencia de la república, y si no al tiempo amigos lectores.