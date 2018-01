Van hijos de Colosio y Basave por diputaciones

Monterrey, México (16 enero 2018).- Movimiento Ciudadano anunció hoy la incorporación de Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave Alanís a la contienda por cargos legislativos.

En rueda de prensa, acompañados por Samuel García, y en la que no respondieron preguntas de los medios de comunicación, Colosio resaltó que nunca han militado en un partido político y que no están afiliados a MC, pero agradeció la oportunidad de este partido para poder contender por cargos legislativos.

“Estamos aquí como ciudadanos, pero con la firme intención de aportar nuestro trabajo, preparación y tiempo para sumarle al servicio público”, dijo el hijo del ex candidato a la Presidencia de México.

“Por esa razón agradecemos a Movimiento Ciudadano la apertura que le brinda a este equipo para contender por cargos legislativos, cada quien desde su trinchera: Agustín (Basave) en el Congreso local o Federal, Samuel en el Senado”.

Aunque en las primeras horas del día trascendió que Basave Alanís, hijo de Agustín Basave, ex lider del PRD, buscaría una diputación local por el distrito 4 y Colosio Riojas una diputación federal, en la rueda de prensa no se especificó por cuál cargo contenderán.

Basave Alanís criticó al PRI, al PAN y a los independientes, por lo que dijo que buscarán cerrarle las puertas en el Estado.

“Nosotros tres estamos hoy aquí para anunciar que vamos a trabajar muy duro, en equipo, para traer a una nueva generación política de primer nivel”.

Al señalar que Nuevo León ha sumado 15 años de gobiernos pésimos, Samuel García, quien busca el Senado, invitó a los priistas, panistas y ciudadanos inconformes con la clase política a sumarse a Movimiento Ciudadano.