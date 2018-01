Marea Brava

* SE ENFRENTAN Ricardo Bours y Abel Murrieta contra el Presidente del PRI-Estatal, Gilberto Gutiérrez, por la supuesta imposición que pretende con sus candidatos el PRI y el estado en cada municipio de la entidad. El líder estatal del tricolor, les respondió a ambos políticos en un tono que sorprendió a todos los fanáticos del PRI… NI DE ADENTRO Y DE FUERA se impondrán candidatos. MAS CLARO NI EL AGUA. EL ABEL QUEDA FUERA DE LA JUGADA.

Intereses mezquinos siguen interviniendo en la toma de decisiones de los ocho pueblos de la etnia Yaqui…- DIGO ESTO PORQUE LA ETNIA NO TIENE la capacidad de convocar a rueda de prensa en un hotel de lujo de esta ciudad, tal y como se dio el día de ayer en conocido hotel de la localidad, donde comparecieron 6 gobernadores de los ocho pueblos a presentar su estrategia de trabajo para este 2018.

Tomas Rojo Valencia, supuesto vocero de prensa, evadió y bloqueó cada una de las preguntas ahí expuestas por los medios de comunicación… MIENTRAS INTERESES AJENOS INTERVENGAN AL INTYERIOR DE LA ETNIA, nunca habrá paz entre los hermanos yaquis.

Son muchos los problemas internos que aún no tienen respuesta.

Uno es, el homicidio de uno de los integrantes de Loma de Bacum. Otro es el caso del GASODUCTO, así como la inseguridad que se vive al interior de los ocho pueblos indígenas, donde familias enteras han sido ejecutadas por manos del crimen organizado… AHORA VIENE LA INVACION DE LA SIERRA DEL BACATETE.

Se filtró la información de ciertos grupos mineros que se andan preparando bajo argumentos jurídicos en la legalidad, para iniciar con trabajos de aperturas de excavación de nuevas minas, lo cual TOMAS ROJO negó titubeando sobre el caso, el cual sabemos será un nuevo problema que habrán de enfrentar a quienes jamás les toca algo de esto., $$$$$$$$$$. En los próximos días o meses, esto se pondrá feo en los ocho pueblos…

LOS OCHO PUEBLOS ESTAN ENTRE DOS BANDOS DE INTERESES POLITICOS Y ECONOMICOS………….. EL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE BEISBOL LOS YAQUIS DE OBREGON, RENE ARTURO, quedará fuera de la jugada en la próxima temporada de la liga mexicana, por los nulos resultados que ofreció en los mediocres juegos que presentó contra otros equipos. Los socios propietarios de la franquicia, analizan el perfil de un posible aspirante al cargo de presidente del equipo, porque, éste ya no da para más………………….

SE ENFRENTAN Ricardo Bours y Abel Murrieta contra el Presidente del PRI-Estatal, Gilberto Gutiérrez, por la supuesta imposición que pretende con sus candidatos el PRI y el estado en cada municipio de la entidad. El líder estatal del tricolor, les respondió a ambos políticos en un tono que sorprendió a todos los fanáticos del PRI… NI DE ADENTRO Y DE FUERA se impondrán candidatos.

MAS CLARO NI EL AGUA. EL ABEL QUEDA FUERA DE LA JUGADA… Patear el pesebre trae consecuencias graves y aquí esta un ejemplo claro de cuando no se tiene disciplina política de los aspirantes, se traen consecuencias fatales… SI NO HAY ALIANZA ENTRE MC, PAN Y PRD, las cosas se complicarán para Gustavo Almada.

De hecho se dice que ya existe una demanda ante el INE por campañas anticipadas del líder Naranja. Dato que aún no está confirmado, pero no tarda en aparecer esta información, la cual aseguran está sustentado con videos en algunas colonias del municipio de Cajeme. YA VEREMOS QUE PASARA?………..

YA SON LOS TIEMPOS PARA QUE RAFAEL DELGADILLO diga si habrá alianza con Gustavo Almada y el PRD…….. Todos dicen ser la mejor opción para la ciudadanía cajemense en este 2018, pero déjenme decirles que primeramente se debe analizar el perfil de cada aspirante a un puesto de elección popular del partido que este sea, para saber si realmente cuenta con solvencia moral para representarnos como administrador municipal. Todos deben presentar cuentas claras para poder contender a la alcaldía de Cajeme y para los Diputaciones locales……….. POR HOY ES TODO… GRACIAS POR SU TIEMPO………………………….

