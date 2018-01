Politica Regional

Beltrones: “La guerra invisible de combate visible”: Jesús Guadalupe Morales…: Hay guerra, guerra civil –política–, la hay, en todas las épocas las hay, y habremos de verla elegantemente sucia, silenciosamente letal, poderosamente mansa, pero brutalmente destructiva. @MFBeltrones no es cualquiera, es Manlio, es cerebro, tan bueno como perverso, odiado y deseado, sereno y cautivante, hipnotiza a rabiosos y los pacifica. ¡Lo hará de nuevo, moverá sus hilos, jalará hebras, activara tenazas legales, ajustará tuercas?… Soltará hilos, tejerá otros, moverá la telaraña y atrapará insectos voladores y enredará a rastreros, es un humano, no súper humano, pero es un sonorense franco, de palabra, capaz de debatir sin abatirse por fuera, aunque en su interior se deshaga y sufra el abandono del poder, su lucha en la superficie es tan real como respirar y ver, existencial, alucinante y peligrosa, es el humano de la batalla en los campos bélicos de la política mexicana!… “Que gane Andrés Manuel no sería mala noticia”, señala Beltrones. Y advierte: “Si no hay unidad en el PRI perderemos las elecciones”, locuciones que incomodan y ofenden a algunas cabecitas del poder!

Hay un importante personaje que se mueve en los espectros del poder y se sostiene en la telaraña de su propia inteligencia humana, a decir de sus amigos y quienes le conocen hasta su calmosa mirada arrullante produce temor y reverencia. Le rodean leyendas, propios y extraños lo arropan con mitos de superioridad táctica en el ajedrez negro de la sucia política mexicana, ello tanto del pasado siglo como del que corre.

El siglo XX lo ve nacer y crecer, el XXI lo ve nadar entre tiburones de su partido, como el niño que juega con serpientes. Y sale ileso de muchas intentonas de detenerle en sus juegos, pues sus juegos son de veneno, de poder, pero se sostiene ileso, hasta hoy, dice Jesús Guadalupe Morales en un interesante y oportuno articulo en estos momento en el que nativo de Villa Juárez, Sonora, tiene los reflectores políticos encima.

Es Manlio Fabio Beltrones Rivera, el hombre, el afortunado exgobernador de Sonora, el mismo que fuera Etchojoense, el que partió el municipio de Etchojoa en dos y le dio origen a su otro municipio Benito Juárez, el hoy villajuarense, oriundo de esa tierra prodigiosa otrora Colonia Irrigación que fuera fundada por colonos agrícolas de gran parte del noreste de Sonora..

Una Laguna de silencio está marcada en su carrera política, al dejar la gubernatura de Sonora en 1997, por 6 años no se volvió a saber de él nada, por lo menos en la tribuna pública, se destaca en esta interesante columna reenviada a un servidor para esta Política Regional de aquí de El Regional de Sonora.

Tras sí deja señalamientos y acusaciones que quedaron pulverizados por el tiempo y el silencio mismo de Manlio, Y cuando vuelve a aparecer lo hace luego de ese tiempo que le permite salir y subirse de nuevo al poder desde el Congreso de la Unión, de pronto como Diputado federal y luego como senador de la República, amén de haber dirigido inteligentemente organizaciones sociales filiares clientelares de su partido el PRI.

A nadie es oculto que aspira ser Presidente de México, lo intentó, pero finalmente se disciplinó en 2012 ante el poderoso GRUPO ATLACOMULCO que decide por el actual presidente Enrique Peña Nieto. Todo indicaba que quien seguiría sería el poderoso BELTRONES en el 2018. Pero no fue así. Su paso por la dirigencia del PRI lo desgastó y enfrentó con el Presidente de la República quien éste último le culpó, según atestes, de la parcial derrota en las elecciones de diversas gubernaturas.

Eso le costó caro, sobre todo porque Manlio pudo entender que no era su culpa, y lo externó, pues se supo que lo bloquearon y las acciones de algunos Secretarios de estado fueron poco adecuadas para ganar la confianza del votante, entre ellos la corrupción en todos los niveles del gobierno, lo que a la postre generó la mencionada parcial derrota.

En los últimos meses casi fuera de la rueca política pudo ver con asombro inaudito còmo su amado partido se partía al reformar estatutos y abrir las puertas a no militantes, pues supo de inmediato que no sería ya Presidente de Mexico y que de Los Pinos ya habían decidido por otro, cualquier otro, menos él. Y fue José Antonio Meade el favorecido, incluso a pesar de que CHONG el Secretario de Gobierno estaba mejor posicionado que otros del PRI, y que del mismo MEADE en las encuestas.

Pero aún así no querían a ninguno de ellos, así se dan los movimientos y así se aceptan en ese su partido, por ello de inmediato sale a definir su postura de apoyo a su partido y a su candidato. Pero con todo y resignada apariencia parecía haber una suave guerra invisible entre los civiles del partido. Hubo momentos que se escucha a Manlio pedir que su partido “Quiebre hacia la izquierda”,

En otro declara: “Que gane Andrés Manuel no sería mala noticia”, y lo último fue: “Si no hay unidad en el PRI perderemos las elecciones” locuciones que incomodan y ofenden a algunas cabecitas del poder.

Esta guerra dada en las entrañas del partido, de manera inesperada y repentina igual se deja ver en la superficie de la tierra mexicana, en una muy invisible trama al extremo de hilos casi imperceptibles que parecen tirar desde la capital hasta Chihuahua, sobre todo el perspicaz observa con desconfianza los acaecimientos y sus rieles por los que camina, y particularmente por la inesperada acción del Gobernador de esa norteña entidad.

El aguerrido Javier Corral, desata una serie de acusaciones por desvío de 250 millones de pesos del erario estatal y a quien acusa es nada más y nada menos que a Manlio Fabio Beltrones Rivera y su entonces secretario general en el PRI, Alejandro Gutiérrez, éste último furtivamente detenido (inaudito) con el apoyo y respaldo de la PGR y sometido a proceso en el Estado Grande.

Pero lo más atrevido y serio del caso es que se giran tres órdenes de aprehensión en contra del sonorense, que aún cuando no las han ejecutado, penden como guadaña sobre la libertad de él, en un Año Nuevo que nada tiene de feliz, por lo menos para la familia Beltrones.

¡Qué inicio de año tan afortunado!, pero para los abogados de @MFBeltrones. ¡Qué buen cliente! Triste para el cliente, quien no reposa, no de miedo, sino de coraje por la trama desatada en su contra, en tanto el ruido de redes y medios lo hacen trizas, siente la mirada desde Los Pinos que asoma en gesto de “Mona Lisa” viéndole cómo es presa de caza, asediado por los ladridos azules del vecino que ya vienen acercándose peligrosamente a su lecho.

Hay guerra, guerra vil, la hay, en todas las épocas las hay, y habremos de verla elegantemente sucia, silenciosamente letal, poderosamente mansa, pero brutalmente destructiva. @MFBeltrones no es cualquiera, es Manlio, es cerebro, tan bueno como perverso, odiado y deseado, sereno y cautivante, hipnotiza a rabiosos y los pacifica, lo hará de nuevo, moverá sus hilos, jalará hebras, activara tenazas legales, ajustará tuercas.

Soltará hilos, tejerá otros, moverá la telaraña y atrapará insectos voladores y enredará a rastreros, es un humano, no súper humano, pero es un Sonorense franco, de palabra, capaz de debatir sin abatirse por fuera, aunque en su interior se deshaga y sufra el abandono del poder, su lucha en la superficie es tan real como respirar y ver, existencial, alucinante y peligrosa, es el humano de la batalla en los campos bélicos de la política mexicana.

En el contexto del comunicado emitido por MANLIO, donde anuncia justamente la promoción de juicios de amparo procurándose la justicia federal contra las órdenes y la prohibición de ver la carpeta de investigación en su contra, me despido.