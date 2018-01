¡En Sonora se tambalea la candidatura a la senaduría de Antonio Astiazaran, caen dos de sus amigos Osorio Chong y Luis Miranda SEGOB y SEDESOL, se queda sin padrinos el guaymense Toño Astiazaran!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que está plenamente comprobado que en política nada está escrito, como en el beisbol hasta que caiga el ultimo out y para muestra basta un botón, el que estaba tan seguro que sería candidato del PRI al senado de la república en formula con Sylvana Beltrones se le está tambaleando la candidatura ya que el día de ayer sus dos mejores padrinos políticos y amigos Osorio Chong dejo la secretaria de gobernación y su otro ahora ex jefe Luis Miranda Nava dejo la secretaria de la SEDESOL en México y es por eso que Antonio Astiazaran se queda huérfano momentáneamente.

A no ser que algún poderoso lo rescate y lo salve de la gran caída que pudiera tener con la salida del gabinete de Peña Nieto de sus dos mejores amigos y jefes políticos, no cabe duda que en la política nada está escrito, ahora con el nuevo nombramiento en Sonora del diputado federal Ulises Cristopulos representante del candidato a la presidencia de la república por el PRI José Antonio Meade, Ulises se van hasta las nubes sus acciones dentro del PRI.

Y pudiera este señor dar la sorpresa, así que aguas en Sonora, nada esta decidido todavía para la candidatura número dos al senado de la república por el PRI, y si no al tiempo amigos lectores.