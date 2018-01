Exige gobernadora todo el peso de la ley contra ex policía que mató a esposa e hijas en Edomex

Deberá caer todo el peso de la Ley del Estado de México en contra del ex policía Federal que asesinó a una mujer y sus dos hijas originarias de la comunidad de Cócorit, señaló la Gobernadora del Estado.

Claudia Pavlovich Arellano lamentó los hechos ocurridos en el municipio de Tecámac, Estado de México, en el que un hombre cometió un triple homicidio.

Aclaró que a pesar de que el homicida y las víctimas eran sonorenses, el hecho no se registró en el Estado de Sonora.

“Lamento lo ocurrido, no fue aquí en el Estado, que quede muy claro, porque cuando le ves de primera mano sientes que fue en Sonora pero no es así”, manifestó la gobernadora.