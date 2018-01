Marea Brava

* DEJENME DECIRLES QUE EL LIC. ABEL MURRIETA no asistió a la reunión política del tricolor porque parece ser no tendrá oportunidad de contender en este proceso electoral 2018, pero se dice podría contender a la alcaldía de Cajeme por otro partido que no es el suyo… ¿Cuál será la estrategia del Diputado Federal?. Todo mundo se pregunta… ¿porque no le dan oportunidad al Lic. Abel Murrieta?.

* MANLIO FABIO BELTRONES es dueño de Sonora. Este hombre cuenta con dos pilares muy fuertes y difíciles de tumbar; ellos son Rogelio Díaz Brown y Faustino Feliz Chávez, quienes en coordinación andan trabajando para lograr que la gente tenga un mejor Cajeme en el futuro……. ANIMO, MARCELO CALDERONI Y RAUL AYALA JUNIOR, pueden dar una sorpresa que nadie se espera.

ANTE LA CARESTIA QUE SE VIVIRA ESTE 2018, diversas áreas de dependencias municipales se fusionaron para hacer rendir los pocos recursos con que cuenta la actual administración del Alcalde Faustino Félix Chávez.

En esta ocasión se me informó que la Dirección de Cultura Municipal se apega a las normas administrativas con que cuenta la Secretaria de Desarrollo Económica.

Es decir, ahora todos los programas y proyectos de la casa de la cultura, serán responsabilidad compartida de Desarrollo Económico Municipal…. OTRA BUENA.

Para la siguiente semana que viene, las oficinas centrales de la sub-delegación del IMSS, abrirán sus puertas en el antiguo edificio de BANRURAL, el cual se encuentra ubicado por calle Hidalgo y Jalisco. Sera aquí desde donde se operará para todo el sector patrón y comercial el esquema operativo de pagos de esta dependencia federal……..

OTRA MAS. Las nuevas oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, iniciaran operaciones en los próximos días por calle Sinaloa entre No-Reelección y Guerrero, este lugar cuenta con más espacio para brindar una mejor atención al sector obrero empresarial…

Este año 2018 viene cargado de cambios de residencias de algunas dependencias municipales y estatales, así como también viene cargado de candidatos de todos los partidos políticos que ya operan en promesas huecas por diversos rumbos del municipio, ya que prometen a la gente el cambio que necesitan para mejorar la calidad de vida y las de los suyos, cosas que vemos en cada proceso electoral y con pocos resultados…..

Todos los aspirantes se disputaran los diversos cargos a elección popular, por lo pronto, la capital del estado se encuentra repleta de visitantes que quieren conocer la metodología del PRI-Estatal, la cual aplicará para lanzar la convocatoria para todos los que deseen participar a un cargo de elección popular……

PERO, El Distrito de Riego le organizó un superdesayuno en el BRONCO al diputado Federal, como muestra de que van con él, si él es el candidato………… YA HAY ALGUNOS AGRICULTORES TEMEROSOS POR ESTE APOYO, ya saben que se les sierra el chorrito de agua $$$$$$$$$$$$$$ de la llave, si no esperan instrucciones para emitir su importante sufragio…. ¡AGUAS!………….

SE RUMORA QUE LA ALCALDIA PODRIA ESTAR ENTRE GUSTAVO Y RODRIGO. Esto es una simple especulación, pero todo puede ser posible. Nadie tiene el triunfo en sus manos. Es aquí donde el que tenga más saliva, traga más pinole… NO ME EQUIVOCARIA Y ES EL QUE TENGA MAS DINERO. Bueno pero las cosas así pintan para los dos. Pero todos son los mejores y no hay ningún aspirante a un puesto de elección popular MALO………………

ANIMO, MARCELO CALDERONI Y RAUL AYALA JUNIORS, pueden dar una sorpresa que nadie se la espera, porque hay mujeres fuertes de sangre priista de la zona norte, que creen que ambos jóvenes tienen el perfil y la capacidad para representar a todos los priistas desde cualquier dependencia municipal, estatal o federal que esta sea. No se descartan, porque son hombres limpios y honestos. No hay nada que decir de ellos. Al contrario tienen mucho que aportar para mejorar la imagen urbana, social y económica de este municipio, en bien de todos………………. ¡HABRA SORPRESAS!.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71