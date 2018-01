¡Diputados locales de Cajeme quedaron muy mal con el pueblo que los eligió!

* No cumplieron sus promesas de campaña, existe gran desilusión hacia ellos, Omar Guillen, Faly Buelna, Emeterio Ochoa pésimos diputados de Cajeme

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- De veras que está comprobado que lo que siembras cosechas, no hay ninguna duda de que así es y tarde o temprano el que siembra vientos cosecha tempestades, como es el caso muy a la vista de los diputados locales de Cajeme, Emeterio Ochoa, Faly Buelna y Omar Guillen estos, ingratos y malagradecidos diputados todavía tienen el descaro de querer seguir en el pandero político buscando afanosamente volver a repetir ya sea reeligiéndose, en otros puestos de elección popular o de confianza.

La gran verdad es que en Cajeme le quedaron a deber mucho a la ciudadanía, pues cuando andaban en campaña ofrecieron el cielo y las estrellas con tal de conseguir el voto, y así fue, nomás llegaron al poder se hicieron vivos, se llenaron de caldo flaco, se sintieron las divinas garzas, es más me atrevo a decir que el comportamiento de ellos se creían diputados mundiales, escupían por un colmillo.

La gran verdad que estos pobres diputaditos se les paso la mano con tanta presunción y vanidad, al grado de creerse intocables e inmunes a todo.

El asunto todavía se torna más grave para ellos porque la gente en Cajeme los aborrece por malagradecidos e ingratos, nunca les cumplieron a muchos ni tan siquiera los recibían en sus oficinas en Hermosillo, en fin quedaron tan mal con los cajemenses que hoy la gran mayoría de los votantes no quieren saber nada ya de ellos, esto por si quisieran volver a pedir el voto estos sin vergüenzas malos diputados por Cajeme.

Eso si sus fortunas crecieron muchísimo, carros nuevos, casas, terrenos, taxis, Uber, concesiones, departamentos, cuentas con mucho dinero en los bancos en fin, está bien que hayan crecido sus fortunas pero a la gente también le hubieran dado algo y cumplido sus promesas de campaña, pero así son casi todos los políticos nomas llegan al poder y puro echarle pa’la bolsa izquierda por si no te vuelvo a ver han de pensar así estos malos funcionarios e incumplidos y aborrecidos hoy por muchísimos cajemenses, y si no al tiempo amigos lectores.