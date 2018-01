Marea Brava

* QUIEREN HACER RESPONSABLE A AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y FEDERALES, del supuesto fraude que se cometió en contra de más de siete mil cajemenses. Para empezar no quiero darle la razón a nadie,. Pero si se me hace algo burdo hacer responsable a una autoridad de lo que nos pasa en esta vida. ¿Por qué no sé informó la gente sobre la operación de esta empresa que operaba desde el 2006 en el municipio?.

CUALQUIER IDIOTA ES CANDIDATO EN ESTOS TIEMPOS. Mi punto de vista muy personal. Y lo digo porque veo a varios que no tienen ni el más mínimo conocimiento en administración o de nuestras leyes de la constitución política de los estados unidos mexicanos para solicitar un puesto de elección popular. Ellos solamente quieren estar dentro de nómina.

Mientras ganaron engañados, pensaron que no había nada malo en ello, pero más adelante, la estocada fue para rematar a todos sin distinción de color, posición política, o como se le quiera llamar a todos los afectados y salen con que ya encontraron a un responsable.

Por favor señores, en este mega fraude de la empresa Apoyo Emprendedor Sonora (Aempreson), cayeron en el mismo engaño varios compañeros de los medios de comunicación y hoy se encuentran buscando como todos un apoyo para salir de este grave problema, pero no he escuchado que digan que las autoridades del estado, municipio o federación, están inmiscuidos en este mega fraude, porque cada quien se presentó solo a solicitar su préstamo, asumiendo las condiciones de pago por el mismo… SUERTE PARA TODOS……………….

GUSTAVO ALMADA, el día de ayer dio a conocer ante los medios de comunicación la intención de su registro como candidato a la Alcaldía por Cajeme por el partido Movimiento Ciudadano MC en las oficinas ubicadas en calle 5 de febrero y avenida 200 planta alta, desde donde hice una serie de proyectos que trae bajo la manga para rescatar a un ciudadano lastimado y olvidado en sus necesidades más apremiantes como ser humano.

Déjenme decirles que todos los aspirantes a un puesto de elección popular, llámese el partido que este sea, según él o ellos, traen su torta bajo el brazo.

A MI ME QUEDA MUY CLARO, todos prometen las demandas ciudadanas, y son pocos los que cumplen con ello…………….

Ellos solamente quieren estar dentro de nómina, pero no para defender los derechos que le asisten al ciudadano por su pronto pago de impuestos que está obligado a cubrir para poderle brindar los servicios que reclama obligatoriamente en cada administración estatal, municipal o federal.

Ellos solamente quieren entrar donde hay con qué, pero no porque tengan capacidad para ocupar un puesto de elección popular, los cuales, se deciden por el voto ciudadano de los mexicanos…………….

EL PRI-CAJEME es un fraude en nuestro municipio. Para empezar no cuenta con solvencia moral Andrés Rico Pérez para estar al frente de este instituto político. No tiene ni el más mínimo conocimiento de disciplina política.

Es un recomendado de alguien que lo puso en la silla para que aprendiera algo de disciplina política.

Pero este no aprende ni a mentadas de madres.

Tiene el cerebro carcomido por los gérmenes de la ignorancia, porque hasta en presencia de quienes deciden los puestos de elección popular de este partido político la riega de a feo. Mi amiga Rosario Oroz Ibarra, en una reunión de trabajo con toda la estructura política del partido, se quiso morir cuando escucho hablar a Andrés Rico.

Con decirles que es más vivo el COMINO (apodo de un muchacho folklórico que deambula por palacio municipal), porque de tanto que escucha hablar de política este humilde muchacho, opina como si de verdad fuera un político del PRI…………………………….

Por ahí dicen varios funcionarios que odian a los reporteros de los diversos medios de comunicación que Armando Alcalá mandó muchos regalos a la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui para que estos dejaran de andarlo molestando con la solicitud de un apoyo. Déjenme decirles a esta partida de inútiles recomendados que jamás de los jamases llegó regalo alguno del Secretario del Ayuntamiento a nuestra posada decembrina.

