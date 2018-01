Politica Regional

Acuerda PAN Cajeme convocar a precandidatos..: Mientras que el Consejo Político del PAN en Cajeme acordó ayer que se emita la convocatoria para el Registro de aspirantes a la Alcaldia, en el Partido Movimiento Ciudadano ayer tarde presentó sus intenciones de ser candidato a la Alcaldia, Gustavo Almada Bórquez… Por unanimidad, los integrantes del Consejo Municipal blanquiazul, coincidieron que es momento de que se abra la oportunidad a los militantes y ciudadanos que aspiren encabezar la fórmula del PAN Cajeme, a poco entendedor pocas palabras: No habrá Alianza o Frente con M.C., tal vez si con el PRD… Suenan los nombres de Omar Serna Córdova y Rosendo Arrayales Terán para que uno de los tres sea el candidato a la presidencia municipal de Cajeme, aunque también se maneja al Ing. Bernabé Arana… Lic. Armando Alcalá Alcaraz, se da como un hecho que esta misma semana presente su licencia como Secretario del Ayuntamiento, para estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma la Convocatoria que el PRI Estatal emitirá para las Diputaciones Locales!

Mientras que el Consejo Político del PAN en Cajeme acordó ayer que se emita la convocatoria para el Registro de aspirantes a la Presidencia Municipal, en el Partido Movimiento Ciudadano ayer tarde presentó ante ese organismo sus intenciones de ser candidato a la Alcaldia, Gustavo Almada Bórquez.

Por unanimidad, los integrantes del Consejo Municipal blanquiazul, coincidieron que es momento de que Acción Nacional abra la oportunidad a los militantes y ciudadanos que aspiren encabezar la fórmula del PAN Cajeme, a poco entendedor pocas palabras: No habrá Alianza o Frente con M.C., tal vez si con el PRD

Entre los militantes panistas que han manifestado su intención de registrarse como precandidatos figuran el dirigente municipal Rafael Delgadillo Barbosa, Andrés Salas Sánchez, Nidia Rascón y Julio Cibrián, dándose casi por un hecho que no habrá Frente o Alianza con el PMC, tal vez solo con el PRD.

Sin embargo, sobre la probabilidad de que el PAN participe en la contienda electoral aliado con Movimiento Ciudadano y el PRD, se ha dicho que esta opción aún no ha sido descartada pues las opiniones al interior del PAN están divididas a raiz del desprecio de la dirigente estatal del PMC, Maria Dolores del Rio, a ir en fórmula con el alibiazul al Senado.

Los ojos de la clase politica de Cajeme, sin embargo, siguen antentos en cuanto a la decisión que tome el Partido Revolucionario Institucional sobre el método que elegirá o designará a su abanderado a la Presidencia Municipal, si va a ser por equidad de género, hombre a mujer, acuerdo que podria tomarse a mediados del presente mes o a fines del mismo.

En cuanto al Partido de Regeneración Nacional (Morena), en las bases militantes y simpatizantes se vienen manejando tres opciones: El Ingeniero Bernabé Arana León y los lideres sociales (y abogados), Omar Serna y los señores Arrayales y Jesus Corzari, sin descartarse otros nombres como el comunicador social Javier Romero Mendoza..

En tanto, en una reunión del mismo Morena en Hermosillo, se mencionaron casi los mismos nombres: Omar Serna Córdova y Rosendo Arrayales Terán para que uno de los dos sea el candidato a la presidencia municipal de Cajeme, quedando formalmente descartada la posibilidad de que el empresario Rodrigo Bours Castelo sea el candidato.

La reunión fue encabezada por la dirigente nacional Yeidckol Polenvsky y Alfonso Durazo Montaño, además de los dirigentes estatal del PT y el Partido de Encuentro Social (PES). Serna Córdova fue propuesto por el dirigente estatal de Morena, Javier Lamarque Cano, quien al parecer no buscará ninguna posición electoral.

Los dirigentes de los otros dos partidos que conforman la alianza, PT y PES, propusieron a Rosendo Arrayales Terán. Hasta el momento no se había mencionado a los otros aspirantes, Sergio Pablo Mariscal y Fausto Flores. En el reparto de candidaturas que se ha hecho para los tres partidos en Sonora, la Alcaldia de Cajeme se reservó para Morena, por lo que la propuesta de Lamarque podría ser la válida.

En el inicio del proceso, se había dicho que la designación de candidatos en Cajeme como en otros municipios de Sonora saldría de los resultados que ofrecieran encuestas de opinión a realizarse entre la ciudadanía, sin embargo esta metodología no fue aplicada en los meses previos por lo que se espera que la candidatura se asigne por decisión cupular.

Por otra parte, Alfonso Durazo mencionó que las candidaturas a las senadurías por Sonora serían encabezadas por la periodista Lilly Téllez.En esta posición participó como aspirante la cajemense Juana Martínez sin posibilidad alguna, no descartándose que la aguerrida lider social compita por uno de los tres distritos locales de aqui de Cajeme..

Por otra parte, en protesta por lo que considera una violación a sus derechos ciudadanos, el abogado Rubén Darío Sotelo dijo que realizará una huelga de hambre en el exterior del Juzgado VIII de Distrito, ubicado en la calle Juan Álvarez, colonia Campestre, información que entre otros medios se divulgó antenoche en el informativa estatal Entre Todos.

Explicó que su intención de ser candidato independiente a diputado federal por el Distrito 06 le fue anulada por una decisión ilegal del banco Santander, que le canceló la cuenta bancaria en la que planeaba recibir apoyos de la ciudadanía para su campaña, sin embargo, a la fecha son pocas las firmas de apoyos.

Tener dicha cuenta es un requisito para obtener el registro del INE, afirmó, y al serle cancelada ya no puede registrarse. “Lo mas grave no es que me hayan cancelado mi cuenta si no que me impidieron recolectar el apoyo ciudadano, por lo que voy a realizar una huelga de hambre”.

Enseguida aclaró que el ayuno no será permanente sino en las horas de servicio de las instituciones en las que se manifestará, ya que después de estar en el exterior del Juzgado VIII se trasladará al domicilio del INE y de la sucursal bancaria.

Sotelo solicitó el apoyo de la ciudadanía que quiera depositar dinero a su actual cuenta bancaria ya que, aseguró, su lucha por la candidatura independiente ha afectado la manutención de su familia, pero bueno, el también comunicador social seguirá haciendo su lucha, aunque sin ninguna posibilidad.

Finalmente, se da como un hecho que esta misma semana, el Licenciado Armando Alcalá Alcaraz presente su licencia como Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, para estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma la Convocatoria que el PRI Estatal emitirá para las tres Diputaciones Locales.