Politica Regional

Sin duda que la noticia de la semana será la renuncia de Miguel Angel Osorio Chong a la secretaría de Gobernación para encabezar la fórmula al Senado en estado Hidalgo, con esto se confirma que el PRI planea enviar a sus mejores trabucos a las campañas locales para que puedan cargar sobre sus espaldas la desangelada campaña de José Antonio Meade, que puede ser un buen funcionario, pero por el momento ha resultado un candidato muy regular.

Además, con este movimiento de piezas se quitan de encima a un enemigo encubierto que pudiera operar zancadillas desde Gobernación, en su lugar irá Alfonso Navarrete Prida, actual secretario del Trabajo, hombre de todas las confianzas de Peña Nieto y Videgaray, si, y de zancadillas se trata, el chinito esta de la mano con Javier Corral para tundirle a Manlio Fabio Beltrones para evitar que llegue a la Cámara de Diputados por cualquier método.

MAS CAMBIOS.- De acuerdo a las filtraciones que hicieron desde Los Pinos, además de Osorio Chong y el relevo de Navarrete Prida, el presidente Enrique Peña Nieto anunciará más cambios en su gabinete, seguramente con el fin de apuntalar la campaña de José Antonio Meade y despejarle el camino de funcionarios incómodos que no le están dando el apoyo necesario.

Será interesante conocer los nombres de esos funcionarios, que desde luego serán todos del equipo de Luis Videgaray, quien se ha encargado de acomodar las piezas para poder tener el control político en últimos meses del sexenio. Porque la cosa no está como para descuidarse.

NO LEVANTO EL VUELO.- La primera conferencia de prensa de Ernesto de Lucas antier lunes, tuvo lleno completo, porque todos esperaban que ahí, además del informe sobre el tema educativo, anunciara su licencia a la Secretaría de Educación y Cultura para comenzar a trabajar su precampaña a la alcaldía de Hermosillo. Pero nones.

El Pato fue muy claro al señalar que será dentro de días o hasta semanas cuando tome la decisión de buscar la alcaldía, indicando que para que se de esta situación tiene que contar con la venia de la Gobernadora, el respaldo de su familia, que el Maloro no vaya por la reelección y que el PRI lo considere. Tanto asi!!!!

VAMOS POR PARTES.- Pues vamos por partes. En primer lugar, el Pato ya se sabe que tiene la venia de Claudia Pavlovich para seguir adelante, sobre todo por su posicionamiento en las encuestas electorales, eso ya quedó resuelto. Su familia, es obvio que le dará todo el apoyo como la hecho hasta ahora, el propio Maloro ya anunció que no va por ningún proyecto personal en materia electoral, pero que su lugar le dará todo el respaldo a su hermano Juan Pablo para que busque una diputación.

Y en cuanto al PRI, pues ese asunto ya quedó zanjado en el momento en que aparece en punta en las encuestas. Luego entonces, es cosa de que levante la mano y diga: ¡Listo!

DEFINE CRITERIOS EL IEE.- El lunes, el Instituto Estatal Electoral dio a conocer los criterios para que los partidos políticos elijan a sus candidatos de acuerdo a la paridad de género para alcaldes y diputados locales. como primer paso se dividió a los 72 municipios en tres bloques de 24 municipios de acuerdo a su nivel de votación, que serán alto, mediana y bajo número de votos, obviamente que ahí se tendrá que dar en alternancia de género.

De tal esta suerte, en lo que se refiere a alta votación quedaría en primer lugar Hermosillo, y en el caso de que el candidato sea hombre, el siguiente, que es Cajeme, deberá tener candidata mujer, bueno, al menos eso se entiende. Esto cambia esquemas y enfría muchos entusiasmos, porque ahora es saber como quedará esa alternancia. Uyyyy, que suspenso.

Ya en el caso de Cajeme, si el IEE define que será mujer la candidada a la Presidencia Municipal, pues por el lado del PRI no no hay otra mas que la Senadora Anabel Acosta Islas, y por el lado del PAN (no habrá alianza o Frente con el M.C), sin duda seria la licenciada y maestra de la “Rafael Campoy”, Nidia Razcon, quien logró casi 50,000 votos en las elecciones de julio del 2015.

Habiendo “ganado” Abel Murrieta por el carrusel, relleno y taqueo de urnas, mismos que fueron de al menos 20,000 boletas o mas, asi que si la elección hubiera sido limpia, Nidia hubiera ganado algo apretado, y para concluir, el Licenciado Cristóbal Blancas Virgen considera de lujo y suma experiencia las figuras de los Licenciados Adrian Manjarrez Diaz y Raul Acosta Tapia, quienes están siendo “medidos” para el Distrito 06 por el PRI.

Prohibe juez federal orden de aprehensión contra MFB.- Una juez federal otorgó una suspensión a Manlio Fabio Beltrones que impide ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra, o ser presentado ante una autoridad ministerial, además de que ordena se le permita tener acceso a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Ello contra ex funcionarios estatales que presuntamente triangularon recursos públicos. La medida cautelar fue concedida por María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de garantías 1110/2017, siendo esto lo ultimo en cuanto al famoso “Caso Manlio”. No va a pasar nada, ya lo verá, lector!