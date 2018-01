Siguen los aumentos en el estado, ahora un incremento del 900% al acta de defunción

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Para Ripley lo que está pasando en el estado de Sonora, donde los aumentos están a la orden del día, en una columna anterior ya hablamos de que nuestros honorables políticos en este 2018 sufren de esta enfermedad llamada “Aumentitis Aguditis”.

A la ciudadanía sonorense cuando no le llueve le llovizna, la ola de aumentos por parte del gobierno estatal y federal (PRI) no para, en esta ocasión le toco un aumento “simbólico” (aja) a las actas de defunción, este aumento estimado de lector es de nada más ni nada menos que del 900%, el costo de acta de defunción tiene un costo de 95 pesos, pero solo si es tramitada en horario de atención que es de lunes a viernes son de 8:00 a 20:00 horas, mientras que en los fines de semana es de 9:00 a 14:00 horas, o sea que si alguien por desgracia ocupa un acta de defunción fuera de eso horario le costara la cantidad 949 pesos, así como lo lee, 949 pesotes le costara el acta de defunción fuera del horario “normal”.

En serio que nuestros honorables políticos están viendo la tempestad y no se hincan, al parecer no saben otra que fregar a la ciudadanía, reforma o ley que hacen solo es para joder más al ciudadano, por eso la gente ya está cansada y harta de tener que estarse apretando el cinturón y ver a nuestros honorables políticos con sueldazos y beneficios que rayan en lo absurdo, no tienen llene.

A como vamos pronto nos cobraran por respirar, si de por sí; impuestos por comer, por transportarse, por viajar por carreteras, por comunicarse, por comprar/vender autos, por trabajar, si eres emprendedor te cobran, si tuviste ganancias te cobran, te cobran por comprar casa, si quieres construir y ampliar tu casa te cobran, te cobran predial y por morir te cobran, ah que cobrones nos salieron.