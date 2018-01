Marea Brava

*POR SI, O POR NO, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, ya cuenta con varios amparos por los supuestos señalamientos que se le han hecho a través de las redes sociales en actos de corrupción aun no comprobados. Lo que si me resulta sospechoso es que se destapen delitos por demás delicados en tiempos electorales, los cuales ya la ciudadanía nos los cree porque son para desviar la atención de algo más grande que se está cocinando en lo oscurito para lograr mantener al tricolor en la silla presidencial y que no sea otro el que la ocupe

* ASI ES MI AMIGO LECTOR, todos andan con el machete desvainado, porque todos quieren ser el candidato predilecto de su partido político, y aquel rival fuerte hay que eliminarlo. Como en éste caso, Marcelo Carderoni Obregón, es un rival muy fuerte para algunos por su buena trayectoria como padre de familia y como ciudadano empresarial, pues no tiene3 cola que le pisen, y esto les molesta a varios aspirantes políticos de su partido el tricolor………….. A OTRO QUE LE TIENEN MIEDO, ES A Raúl Ayala Junior

Lo que si me resulta sospechoso es que se destapen delitos por demás delicados en tiempos electorales, los cuales ya la ciudadanía nos los cree porque son para desviar la atención de algo más grande que se está cocinando en lo oscurito para lograr mantener al tricolor en la silla presidencial y que no sea otro el que la ocupe, porque de ser así, el destino de los actuales políticos seria incierto en el futuro……………… ¡AGUAS!…

Agarren piedras. De una manera simulada, la Cámara de Comercio CANACO, organiza un operativo de limpieza por el primer cuadro de la ciudad sin tomar en cuenta a las autoridades municipales. Lo que quiere decir que el fuego amigo se encuentra en CASA.

A raíz del video que se hizo viral en las redes sociales sobre la mala imagen que ofrece la ciudad con sus calles y callejones llenos de basura, optando el sector empresarial a tomar cartas en el asunto, cosa que llama la atención de todos los comunicadores, porque este fue un golpe bajo para el titular de Servicios públicos e imagen urbana de la ciudad, Marcelo Carderoni Obregón, a quien no pudimos contactar para que respondiera por este golpe simulado que se dice sé lo orquestó un diputado local para opacarlo como posible candidato a algún puesto de elección popular….

A OTRO QUE LE TIENEN MIEDO, ES A Raúl Ayala Junior,s, otro que podrías ser un candidato excelente para el Partido Revolucionario Institucional PRI, ya que su trayectoria como persona es limpia y transparente, cosa que le causa bastante mal a algunos aspirantes que pretenden posiciones electorales pero no pueden ser por su mala fama en diversos actos que se les señala por quienes les conocen desde sus inicios en esta vida; señalamientos posiblemente comprobados, pero no desahogados ante una instancia ministerial, porque supuestamente nunca ha habido una denuncia formal de las supuestas dudas sobre su personalidad como ciudadana distinguido de Cajeme….. EN FIN, LA GUERRA SUCIA ENTRE FAMILIA ESTA CON TODO Y NADIE QUIERE CEDER………..

Los elementos de la SSPM con sus detenciones arbitrarias y provocadoras, quieren hacer quedar mal al Alcalde Faustino Félix Chávez, pues siempre que se detiene a un ciudadano por sospechas de los que sea, lo provocan para tener elementos en su detención, porque de otra manera no tendrían como justificar su detención. Un ejemplo es que si se detiene a un ciudadano circulando su vehículo sin placas, es motivo de una simple infracción, el elemento policiaco provoca al ciudadano para que este se altere y hacer más grande la multa. O sea, una por falta de placas y la otra por faltas al bando de policía y buen gobierno….. ASI SE LAS GASTAN ALGUNOS LOS POLICIAS MUNICIPALES…..

