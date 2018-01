Politica Regional

Beltrones busca ampararse, confirma Javier Corral. El gobernador de Chihuahua reveló ayer que Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo para no ser detenido, para no ser citado y para tener acceso al expediente, pero se negó a opinar la posible implicación del ex líder nacional del PRI en escándalo de desvío, aunque por separado, ayer mismo, el diario Reforma revela que no hay ninguna orden de aprehensión contra el ex mandatario sonorense…Caray, lo nacional ocupa en estos dias la agenda de los columnistas politicos, como es el caso de Sonora, por ello, muy poco es lo que se aborda de acá de lo nuestro, pero de pasadita, las candidaturas sonorenses por el el lado del PRI estarian por definirse, y, asi, al Senado se manejan para encabezar las fórmulas a Antonio Astiazarán Gutiérrez, Silvana Beltrones Sánchez, Epifanio Salido Pavlovich y Flor Ayala Robles-Linares, y por el VI Distrito (Cajeme) a la senadora Anabel Acosta Islas (también a la Alcaldia).. .En tanto que por el PAN, pero a la Alcaldia, como no habrá alianza o Frente con el M.C., la candidatura saldrá de entre Rafael Delgadillo Barboza, Andrés Salas Sánchez y Nydia Razcón, estos dos ultimos también serian candidatos a sus respetivos Distritos Locales si no logran la candidatura a la Alcaldia

El exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo ante “abusos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral,” que podrían derivar de las indagatorias que se realizan sobre el presunto desvío de recursos, tema del que no se descarta que haya mano negra de connotados priistas azuzando o utilizando al mandatario norteño para desprestigiar al sonorense para dejarlo fuera de una posicion electoral.

De acuerdo con personas cercanas al bufet del abogado José Nazar (¿le suena el apellido, lector?–, quien lleva la defensa del político sonorense, la solicitud de la protección de la justicia se debe al ocultamiento de las carpetas de investigación en el caso del presunto desvío millonario operado por el exgobernador César Duarte hacia las campañas del PRI.

Consultados ante las versiones de que Beltrones solicitó un amparo ante la posibilidad de que fuera detenido, como parte del caso en el que está involucrado su operador financiero Alejandro Gutiérrez, actualmente preso, allegados al despacho legal indicaron que se trata de acudir ante la garantía que da la justicia para defenderse de posibles anomalías.

Insistieron que el gobernador oculta carpetas de investigación “para generar estados de indefensión y de abusos” y que, por esos actos del mandatario estatal, han tenido que acudir a la justicia federal “para echar abajo sus maniobras”, estando Corral manejando el caso con impunidad y filtraciones a los medios de comunicación, violando el principio de presunción de inocencia, dijeron las fuentes consultadas.

“No hay manera de enterarse de la supuesta carpeta de investigación más que recurriendo al amparo”, agregaron los abogados del despacho del pariente del extinto Miguel Nazar Haro (el mexico-arabe que manejo con mano de hierro la otrora temible Dirección Federal de Seguridad en tiempos en que Don Fernando Gutiérrez Barrios (padrino politico de Manlio) ocupó la Secretaria de Gobernación.

Denuncia Corral represalias de la Federación…: Tambiém el gobernador de Chihuahua denunció ayer mismo, que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto le ha detenido los recursos federales a la entidad en represalia por haber procesado a un alto dirigente del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y por ir contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez por corrupción.

En conferencia en la Ciudad de México, Corral Jurado acusó que la Secretaría de Hacienda no transfirió en diciembre los recursos por 700 millones de pesos acordados en convenio.

“Chihuahua está haciendo lo que le corresponde. No nos van a doblegar. No vamos a negociar esta investigación, porque a la larga todo México pierde”, advirtió. “Hemos roto el pacto de impunidad y quieren hacernos pagar las consecuencias. No voy a ceder ante las represalias y los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

El mandatario panista sostuvo que su Gobierno seguirá por el rumbo que ha tomado. “Hay un intento de estrangular económicamente al Gobierno de Chihuahua. El tema no es menor, es gravísimo confirmar a la Secretaría de Hacienda como un instrumento de persecución política”, consideró Corral Jurado y agregó que no dará más detalles hasta que la dependencia salga a desmentir o confirmar las acusaciones

Entre tanto, MIguel Angel Osorio Chong, solicitó licencia ayer lunes para estar en condiciones de buscar la candidatura priista al Senado de la Republica, dándose como un hecho que lo relevará en su cargo de Secretario de Gobernación, Navarrete Frida, actual Secretario del Trabajo y Previsión, por cierto, Don Afonso –de raicez sonorenses de por aca del sur de la entidad–, excelente negociador y todo un caballero de fina estampa.

Caray, lo nacional ocupa en estos dias la agenda de los columnistas politicos, como es el caso de Sonora, por ello, muy poco es lo que se aborda de acá de lo nuestro, pero de pasadita, las candidaturas sonorenses por el el lado del PRI estarian por definirse, y, asi, al Senado se manejan para encabezar las fórmulas a Antonio Astiazarán Gutiérrez, Silvana Beltrones Sánchez, Epifanio Salido Pavlovich y Flor Ayala Robles-Linares, y por el VI Distrito (Cajeme) a la senadora Anabel Acosta Islas (también a la Alcaldia).

También por el VI Distrito se maneja al Presidente y a la Secretaria General del PRI Cajeme, Andrés Rico Pérez, Lourdes Portela Peñuñuri, al Procurador Agrario en Sonora, Licenciado Raul Acosta Tapia e inclusive de ultimo momento también están subiendo al Notario Adrian Manjarrez Diaz, todos ellos, y ellas, gente de altura politica y sobrada experiencia que representaria bien a los cajemenses en el Congreso, haciéndose a un lado a la plebada (Emmy, Omarcito, Brendita y Faly el sierreño.

A los tres Distritos Locales se manejan los mismos nombres de hace algunos meses a la fecha sin cambios: Armando Alcalá, Dennise Navarro, Marcelo Calderoni Obregón, Lourdes Portela, Rolando Cruz y Fernando Millán, y parénle de contar, en tanto que por el PAN, como no habrá alianza o Frente con el M.C., la candidatura a la Alcaldia saldrá de entre Rafael Delgadillo Barboza, Andrés Salas Sánchez y Nydia Razcón, estos dos ultimos también serian candidatos a sus respectivos Distritos Locales si no logran la candidatura a la Alcaldia.

Con respecto a la alianza o frente PAN-M.C.-PRD, ésta se habria caido por culpa de la dirigente estatal del MC, Maria Dolores del Rio, quien molesta porque no encabezaria la fórmula al Senado, salió con su “domingo 7”, lo que no cayó muy bien en el CEN y el CDE sonorense, dejando en libertad a sus comités municipales si van en alianza o frente con aquellos dos partidos, siendo primero el Comité Municipal de Cajeme en decir no a esa alianza, si que Gustavo Almada se la verá muy dificil, pues las condiciones politicas ya no son las mismas al del 2015, peor ahora que Rodrigo Bours enda muy interesado en ser candidato independiente.