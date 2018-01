¡En Sonora ordena Beltrones a Movimiento Ciudadano hacer lo mismo que las elecciones pasadas, poner candidatos a modo que le quiten votos al PAN!

* Para que vuelva a trinfar el PRI, Gustavo Almada hará lo mismo otra vez en Cajeme

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que el político sonorense Don Manlio Fabio Beltrones no solamente tiene el gran poder en el PRI si no que también mueve las piezas en el Movimiento Ciudadano al grado de no dejar que ese partido vaya en alianza con ningún otro partido en Sonora donde sin duda su hija sera la candidata del PRI al senado de la república, de tal forma que así Movimiento Ciudadano pueda poner candidatos a modo para que le quiten votos al PAN y al PRD y así vuelva a triunfar el PRI como sucedió en Cajeme las elecciones pasadas.

Donde lanzaron de candidato a la presidencia municipal de Cajeme a Gustavo Almada y le quito casi 30 mil votos al PAN para así hacer perder a Don Jesus Felix, plan con maña y ahora se podría repetir la misma historia otra vez la mano poderosa de Beltrones logra convencer al líder nacional de Movimiento Ciudadano Don Dante Delgado para en el caso especifico de Sonora Manlio haga y deshaga con ese partido.

Aparte de que en el PRI Sonora él es el gran jefe, comprobado que Don Manlio es un gran político colmilludo que sabe hacer las cosas en política, ya María Dolores del Río jefa de Movimiento Ciudadano esta a las ordenes de Beltrones en Sonora por ordenes de México y su líder nacional Dante Delgado incondicional de Manlio.

Así las cosas amigos lectores en Cajeme y Hermosillo pudiera repetirse la misma historia de las elecciones pasadas, candidatos a modo para quitarle votos al PAN y así ganar fácilmente el PRI en Cajeme y Hermosillo, y si no al tiempo amigos lectores.