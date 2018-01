Pega gobierno del estado primer golpe al bolsillo de los sonorenses aumenta la revalidación de placas en Sonora

* Mas los aumentos que vienen en el 2018

Por Victor Gallardo

Cajeme, Sonora.- En Sonora el día de hoy el director general de recaudación del gobierno del estado Alejandro García Rosas explico que a partir de este año la revalidación de placas aumentara y ahora costara $1,244.00 cada revalidación.

Y vaya manera de iniciar el año en el gobierno del estado, que adelanto “el regalo de reyes” a todos los sonorenses con ese aumento a la revalidación de placas, creo que los asesores del gobierno del estado o quienes deciden los aumentos se les olvido por completo que este año es electorero.

Se han olvidado de que se renuevan alcaldías y diputaciones en el estado, y le pegan donde mas le duele a la ciudadanía que es en el bolsillo, también se han olvidado de que gran parte de la sociedad ya esta harta del PRI en general, se olvidan de todos los aumentos que ha hecho el gobierno federal en gasolinas, gas, electricidad, impuestos, etc., y ahora aquí el PRI decide aumentar la revalidación de placas, en fin, nuestros honorables políticos pudieran pensar que el aumento no es mucho, pero se olvidan para variar que no han dejado de aumentar los precios de la canasta básica, gasolinas, gas, electricidad, impuestos, y lo que deberían de aumentar es el salario mínimo acorde a las alzas que hacen, y ese no lo aumentan ni por error.

Solo hay que recordarles a nuestros honorables políticos que este año es electoral y con tanto daño económico que le están haciendo a la sociedad como esperan que voten por ellos, es mas ¿Con que valor moral saldrán a las calles a pedirnos el voto?, recuerden la gente no es la misma de antes, esta mas informada y ya no se deja, puede haber cobro de facturas políticas en las urnas, por hoy eso es todo amigo lector.