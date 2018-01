Fue el 2017 un año de éxitos para los atletas sonorenses

Hermosillo, Sonora, diciembre 31 de 2017.- La Ola Roja sonorense cumplió un año de éxito con resultados de excelencia a nivel nacional e internacional encumbrados por Tonatiú López quien ganó el Premio Estatal del Deporte 2017.

El joven semifondista destacó tanto en el país como fuera del mismo y dejará para el recuerdo sus históricas competencias en la pista, siendo su máximo logro la medalla de oro en la Universiada Mundial en China Taipéi dentro de los 800 metros planos.

López Álvarez además se despidió por la puerta grande en el formato de Campeonato Juvenil ganando su séptima presea del máximo color culminando una carrera en las categorías menores que inició el 2008 cuando era infantil, a su vez agregó una plata y un oro para un gran total de nueve metales en su paso nacional.

Por si fuera poco, su entrenador Conrado Soto recibió de igual manera el Premio Estatal del Deporte en su ramo, mientras que la pesista Noemí Rodríguez ganó la distinción en la categoría de Talento.

El hermosillense fue el protagonista principal del deporte en el estado, pero no podemos dejar de paso lo que hicieron los integrantes de la Ola Roja en las etapas nacionales de Olimpiada, Campeonato Juvenil y Paralimpiada.

En esas competencias Sonora brilló, pero en la halterofilia tuvo su mejor actuación debido a la energía y fortaleza de los pesistas sonorenses, la disciplina resurgió en el firmamento nacional (tanto en Olimpiada como Campeonato Juvenil) con una suma de 16 metales de oro para ser la disciplina más efectiva en el medallero de nuestra entidad, además los levantadores agregaron siete platas y 15 bronces para un gran total de 38 preseas.

El atletismo también rindió buenos dividendos consiguiendo una sumatoria de 24 medallas de las cuales seis fueron doradas, once argentas y siete de bronce, mientras que patines acumuló 13 (cinco oros y ocho platas) y la gimnasia artística ocho (cuatro doradas, tres argentas y un bronce).

En los deportes de conjunto el softbol pegó “doblete” al llevarse el carro completo ganando la rama varonil y femenil (17-19 años) en el Campeonato Nacional Juvenil mientras que el beisbol ganó la corona Junior (15-16) en Olimpiada Nacional; además agregó un título el handball (14-15 femenil de ON) y otro el hockey (15-16 varonil de ON).

De manera individual las acciones nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil en la Sultana del Norte y en la Perla Tapatía tuvieron actores principales; en la halterofilia surgieron seis campeones nacionales, destacando la ganadora del Premio Estatal del Deporte en Talento, Noemí Rodríguez (más de 75 en ON), así como Karla Ortiz (58 en ON) y Rogelio Gurrola (77 en CNJ) ya que cada uno conquistó tres oros.

Una de las gratas sorpresas en la edición de este año fue la disciplina de patines sobre ruedas que cumplió la mejor participación histórica de la mano de Luis Enrique Ramírez, quien ganó tres medallas doradas –en CNJ- dos de ellas en la distancia de 10 mil metros, una en la modalidad por puntos y la otra en el formato de eliminación; su tercer sitio de honor fue en los 5 mil metros por puntos.

Otro de los héroes resultó el gimnasta Joshua Valle que fue el atleta con el mejor total de preseas para la Ola Roja por sus seis metales de los cuales dos fueron dorados (anillos y salto de caballo), tres argentos y uno de bronce.

También los deportistas sonorenses con discapacidad mostraron su carácter, tesón y capacidad para seguir siendo un modelo de perseverancia tras lucir en la Paralimpiada Nacional 2017 celebrada en Colima, Colima.

Los atletas paralímpicos de la Ola Roja no se quedaron atrás, hubo un cuarteto de ganadores de triple medallas de oro, siendo todos en atletismo: Jesús Daniel Bojórquez (Parálisis Cerebral), Moisés Serna (Sordos), José Andrés Guerra (Silla de Ruedas y amputados) y Jesús Esteban Morales (Silla de Ruedas en acondroplasia).

La disciplina que más destacó fue el Para-Atletismo obteniendo 28 medallas doradas, 20 de plata y 8 bronces, para acaparar el mayor número de metales del máximo color por parte de Sonora en la PN 2017.