La CNDH evidencia violaciones a derechos de menores víctimas de tráfico en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Derivado del tráfico de infantes cometido en Sonora durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015, imputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de ese estado, la CNDH emitió una Recomendación dirigida a la gobernadora Claudia Pavlovich, al director general del IMSS, al fiscal general de esa entidad y al presidente municipal de Hermosillo.

La Recomendación 9VG/2017 se emitió ante las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF estatal respecto del destino final de 682 menores de edad, así como de los trámites de adopción de 110 infantes; la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las conductas delictivas cometidas en agravio de 22 menores de edad, imputable a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.

Asimismo, ante la expedición de certificados de nacimiento de 17 menores de edad, los cuales contienen datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas, atribuible indiciariamente a servidores públicos del IMSS y las omisiones en las que incurrió personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora, respecto de un menor de edad que fue agredido física y verbalmente por su progenitora,

Con motivo de la investigación de los hechos, la CNDH contó con elementos para acreditar las siguientes violaciones graves a derechos humanos:

A la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF estatal, lo que impidió conocer el destino final de 682 menores de edad, además de que esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de 110 casos de menores de edad que fueron dados en adopción.

A la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 menores de edad, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora.

A la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la suposición, supresión y tráfico de 18 menores de edad.

A la identidad, con motivo de la expedición de los certificados de nacimiento de 17 menores de edad, los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas, atribuible indiciariamente a servidores públicos del IMSS.

A la adecuada impartición de justicia, derivado del ilegal desistimiento de la acción penal ejercida en su momento, en contra de 13 personas, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y substitución de infante.

A una vida libre de violencia, por la violencia psicológica que sufrió un menor de edad durante su estancia en la casa hogar UNACARI.

A la legalidad y seguridad jurídica, por la omisión de personal de la casa hogar, para ejercer las atribuciones que legalmente le correspondían, para denunciar y, en su caso, localizar a 3 infantes que fueron sustraídos por sus padres biológicos.

A la legalidad y seguridad jurídica, con motivo de las omisiones en las que incurrió personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el municipio de Hermosillo, Sonora, al no denunciar y, en su caso, localizar a una madre biológica que agredió física y verbalmente a su hijo.

Por lo expuesto, la CNDH, recomendó a la gobernadora Claudia Pavlovich y al director general del IMSS se reparen los daños ocasionados a los padres biológicos de 22 menores de edad, víctimas de suposición, supresión y tráfico de infantes.

También, que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños a todas las víctimas en aquellos casos en los que se determine algún trámite indebido en la adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes que el DIF estatal no acreditó su destino final.

