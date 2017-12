Politica Regional

Avanza proyecto de candidatos independientes en Cajeme..: Los expanistas Jesús Meza Lizárraga y Raúl Alemán Tavizón, así como la exmorenista Dolores Retes se sumaron ayer al proyecto político electoral que encabezan Rodrigo Bours Castelo y Terencio Valenzuela, bueno, Chuy Meza también es exmorenista y fue presidente del comité muncipal del mismo albiazul y ex Secretario del Ayuntaminto… José Guadalupe Hernández, dijo muy convencido de que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no cabe la vulgaridad del dedazo, ello en el marco de un encuentro con los medios de comunicación social donde se presentaron varios aspirantes a cargos de elección popular… Oficial: Terencio Valenzuela tiene el pase a la candidatura independiente. empresario cajemense Terencio Valenzuela Gallegos logró recabar, de forma oficial, el total de las firmas que le exigió el Instituto Nacional Electoral para lograr el registro como candidato a la diputación 6 federal por la vía independiente!

En rueda de prensa, Meza, Alemán y Retes expresaron su confianza en los beneficios que traería para Cajeme la elección de candidatos independientes, sin compromisos con intereses de partido, y en la estrategia de sectorización diseñada por Bours para gobernar la ciudad, con candidatos a regidores sectorizados.

Los tres coincidieron al externar su decepción ante el proceder de los partidos en los que militaban anteriormente, viendo en la figuras de la candidaturas independientes una alternativa politica para llegar sin compromisos cupulares o de grupo a los cargos publico, ah, cabe recordar que el cocoreño Eduardo “Chito” Zamora Valenzuela, también esta listo para sumarse a este esquema con Rodrigo Bours.

Aunque no descartaron que podrían estar en las boletas electorales como integrantes de la planilla por el Ayuntamiento o como candidatos a una diputación local, los tres manifestaron que su interés principal es que se logre un cambio en Cajeme a través de Rodrigo Bours como alcalde, quien la semana pasada reiteró en Hermosillo ante el colectivo de periodistas Contrapunto 10, registrar su candidatura independiente.

El también empresario de la industria de la construcción y del sector acuicola del camarón, por su parte expuso las ventajas de encabezar una administración municipal con regidores que no representarían a un partido sino a los diversos sectores que conforman la ciudad y comisarías del Municipio, proyecto que se vio frustrado hace dos años cuando buscó la misma candidatura a la alcaldia local.

Ya se tiene a las personas que representarán a la mayoría de estos sectores, sólo faltan los que habrán de representar al área de la colonia Miravalle y la comisaría Tobarito-Marte R. Gómez, convocando a quienes viven en esos sectores para que propongan a una persona que los represente, habiendo ya sumo interés en ese sector del municipio a sumarse a este proyecto politico.

Sólo debe cumplir con el requisito de ser una persona honesta, con trayectoria limpia de conflictos políticos y dispuesta a laborar de tiempo completo por su comunidad, aclaró Bours Castelo, quien por cierto hará casi dos meses acompañó a Terencio Valenzuela en una visita a las instalaciones de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui.

Sobre su posible alianza con la plataforma electoral de Jaime Rodríguez “El Bronco”, aclaró que él no dirá a los cajemenses por quién deben votar para Presidente de la República, y con respecto a sus condiciones personales y familiares, rechazó ser un “junior”, entendiendo esta palabra como alguien que no trabaja y viven sin hacer algo productivo por su comunidad.

Mencionó que tiene más de 30 años trabajando en sus negocios, donde ha aprendido entre otras cosas a asegurar el sueldo de los empleados aun cuando una empresa enfrenta situaciones económicas difíciles, confiando en la encuesta que decidirá candidaturas.

Por otra parte, y ayer mismo a temprana hora en un salón del mismo “BiBi”, José Guadalupe Hernández, José Guadalupe Hernández, dijo muy convencido de que en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no cabe la vulgaridad del dedazo, ello en el marco de un encuentro con los medios de comunicación social donde se presentaron varios aspirantes a cargos de elección popular.

Él como otros aspirantes a las candidaturas locales del partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, expresaron su confianza en las encuestas que realiza la dirigencia nacional para decidir quiénes estarán en las boletas electorales del 2018, ah, tamibien en el mismo “BiBi”, en otras mesas, la presencia del también candidato independiente a la alcaldia, el Li. Gilberto Ayón

Motivados por el respaldo popular que tiene López Obrador en el sur de Sonora como en la mayor parte del país, manifestaron su confianza en dar una pelea cerrada e incluso con muchas probabilidades de triunfo ante los otros partidos y candidatos que competirán en Cajeme, lo que también por separado se lo dijo al columnista Don Everardo Tapia Urias, pejista de hueso colorado desde hace muchisimos años

Por eso, dijeron, las enormes cantidades de dinero que gastarán otros partidos e independientes no serán decisivos. “Ganará la propuesta de AMLO y de los candidatos de Morena”. Sabemos de la importancia que tiene el respaldo financiero en una campaña electoral, pero no es necesario invertir tanto para ganar una elección, coincidieron.

El proyecto, las propuestas concretas al electorado y la garantía de que se tiene a un candidato presidencial honesto, no manchado por la corrupción, todo eso impulsará a los candidatos locales, reiteraron, si, pero como Tapia Urias ha solicitado al mismo partido, que cualquie interesado en ingresar a Morena, que sea objeto de una especie de investigación politica o criminal para evitar se cuelen delincuentes o advedenizos.

Los precandidatos son Hernández (por la diputación federal del Distrito 06), Sergio Pablo Mariscal y Fausto Flores (presidencia municipal de Cajeme), Ernestina Castro (diputación local del distrito 17), Rosendo Arrayales Terán (presidencia municipal), Javier Sandoval Emilliano (distrito 15) y Rodrigo González Enríquez (distrito 16), ah, no se dieron nombres fijos para la fórmula al Senado.

El empresario cajemense Terencio Valenzuela Gallegos logró recabar, de forma oficial, el total de las firmas que le exigió el Instituto Nacional Electoral (INE) para lograr el registro como candidato a la diputación 6 federal por la vía independiente.

El plazo de 67 días venció para solicitar el apoyo ciudadano y en ese lapso el empresario cajemense registró 6 mil 798 de los 6 mil 256 que tenía como requisito.

En el caso de Marián Martínez Rodríguez, el INE evidenció que solo logró recabar 2 mil 724 de los cuales solo se encontraron mil 737 en el padrón electoral. Su umbral era de 5 mil 870 firmas.