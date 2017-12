¡No habrá castigo ni para el ex gobernador de Sonora Padrés ni para la ex diputada Mónica Paola Robles, los tribunales federales los amparan y los protegen, Sonora queda en ridículo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Los diputados federales y locales por Sonora andan pateando el bote renegando de la PGR declarando aquí y allá que no están de acuerdo con que Guillermo Padrés salga libre, y ahora con la libertad de la esposa del ex secretario de gobierno en la administración padresista también ya anda libre y amparada por la justicia federal, lo mismo le está pasando al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés también prácticamente ya anda libre, pues al no comprobársele ningún delito del que lo acusaron la PGR y el gobierno del estado de Sonora pues simplemente el ex gobernador de Sonora ya no tiene culpa de nada, y ahora a cobrar facturas como dice el dicho “CHINGAZO QUE NO TUMBA FORTALECE” y al parecer así llegara.

Regresara Guillermo Padrés a Sonora en unos días más, prácticamente ya se está despidiendo de sus amigos dentro del penal, el día de hoy al parecer les estaba haciendo la posada de despedida a los internos en el penal para darles las gracias por lo bien que lo trataron, y así quedara libre todas culpas Guillermo Padrés.

Aunque los diputados paleros y lambiscones queda bien de Claudia no les guste así será, Padrés ya libre vendrá a Sonora pronto a cobrar muchas facturas pendientes ya con más poder político pues debemos saber que el candidato del PAN a la presidencia de la república es nada menos su compadre, Ricardo Anaya, nada pescadito.

Y si llega a ganar la presidencia aguas priistas de Sonora que le hicieron la vida imposible a Padrés y a su familia, no cabe duda que todo en la vida se paga y más cuando dañas con saña, así que “Pano” Salido, Ulises Cristópulos deberían de ser más inteligentes, ya no pataleen donde ya no hay nada que hacer, Padrés libre, Mónica Paola libre, Jorge Morales libre, “El señor de los moches” también ya libre, y así todos saldrán libres uno por uno de los que señalo el gobierno del estado como defraudadores de Sonora.

Y la verdad se les llenaba la boca cuando decían que Padrés robo, defraudo, lavo dinero y se asoció con la delincuencia organizada y todos los sonorenses creíamos que era cierto eso, y ahora que los tribunales federales están diciendo todo lo contrario nos damos cuenta que todo fue puro “show político”

para así poder el PRI ganar la gubernatura en Sonora con Claudia, pero por todo lo demás ya los jueces federales están aclarando todo Guillermo Padrés es inocente y aléguenle a los tribunales federales, ahí si ya no hay nada que hacer gritones y lambiscones de Claudia, verdad Moreno Berry, ¿Cuánto te dieron? $$$$$$$$$$, y si no al tiempo amigos lectores.