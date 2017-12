Marea Brava

* OTRA NOVEDA ES LA LIBERTAD DE Guillermo Padres Elías, la cual causado mucho revuelo en especulaciones y opiniones desde los diferentes puntos de vista. Unos dicen que fue una negociación desde la casa de los Pinos entre EL PRI y EL PAN, ya que todos temen la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, lo que todo hace indicar que está en las preferencias de los todos los mexicanos y es por eso la preocupación del tricolor.

* AYER PRESENTARON SU PROYECTO DE GOBIERNO los aspirantes a candidato a la alcaldía de Cajeme y Diputados federal por el PARTIDO INDEPENDIENTE, MORENA Y MC en conocido restaurant de la ciudad. Aquí por separado cada quien dio a conocer su manera de gobernar de lograr su aspiración política… Primeramente, el empresario Terencio Valenzuela, demostró que tiene bastante humildad y las ganas de ayudar a la gente.

Eduardo Flores

AYER PRESENTARON SU PROYECTO DE GOBIERNO los aspirantes a candidato a la alcaldía de Cajeme y Diputados federal por el PARTIDO INDEPENDIENTE, MORENA Y MC en conocido restaurant de la ciudad.

Aquí por separado cada quien dio a conocer su manera de gobernar de lograr su aspiración política… Primeramente, el empresario Terencio Valenzuela, demostró que tiene bastante humildad y las ganas de ayudar a la gente que se encuentra más desamparada en sus demandas sociales, para las cuales traen grandes propuestas de trabajo, las cuales coinciden con las del empresario Rodrigo Bours Castelo, quien ya cuenta con todo un plan de gobierno definido por sectores con más de 30 mil habitantes, desde donde se pretende elegir a los regidores de cada sector, encargándose cada quien en lo personal de las demandas sociales de cada área.

Aquí cada regidor será responsable de su área y que sea más que nada del mismo sector. Rodrigo hizo la invitación a los ciudadanos que se quieran sumar a este nuevo modelo de gobierno para ayudar en los diferentes sectores que habrán de atender los doce regidores que tiene contemplados para su gabinete de gobierno. Todos estos perfiles deberán contar con residencia en lo local, además contar con el compromiso de servir a la gente y tener la capacidad de convocar a la gente… ESTE ES UN RETO PARA AQUEL CIUDADANO QUE DEMUESTRE SU MODO DE VIDA, para que pueda ser parte del equipo del empresario cajemense Bours Castelo, quien busca a los mejores perfiles por cada sector que habrá de atender desde su misma colonia…………….

LOS ASPIRANTES DE MORENA, también se dieron cita a la misma hora y en el mismo restaurant, para poner sobre la meza su plan de trabajo que habrán de entregar a las familias cajemenses que demandan una mejor prestación de servicios para todos de lograr su aspiración política.

Aquí cada aspirante expuso por separado cuál sería su plan de trabajo, donde cada quien dio a conocer su trayectoria dentro de las demandas sociales que ya se conocen por necesidad en cada rincón del municipio.

Total que nadie se hace menos preparado para lograr una oportunidad en este próximo proceso electoral, del cual déjenme decirles no será fácil para algunos, ya que los requisitos son un complemento para lograr su registro ante el INE, y de no contar con ellos, mejor ni se alborote porque de nada le servirá su buena intención de ayudar a los que menos tienen…

REQUISITOS EN ORDEN SI NO, NO HAY NADA………… EL MOVIMIENTO CIUDADANO (MC), también se dio cita con algunos de sus prospectos a ocupar un puesto de elección popular en este mismo restaurant (Bibi), donde el empresario Gustavo Almada Borquez estuvo acompañado de todo su gabinete fijando un plan de trabajo que convenza al electorado, donde pues como todos diciendo que ellos serán los que sacaran a los más desprotegidos del hoyo en que se encuentran.

Déjenme decirles que todas las propuestas que viene ofreciendo los posibles aspirantes a la Alcaldía, diputaciones federales y locales por cada partido, son buenas desde un punto de vista, ya que aquí lo que decide el futuro dela gente, es una mejor distribución del presupuesto en sus diferentes ramificaciones que componen al sector social de este municipio de Cajeme.

ESPEREMOS QUE PASARA……………. OTRA NOVEDA ES LA LIBERTAD DE Guillermo Padres Elías, la cual causado mucho revuelo en especulaciones y opiniones desde los diferentes puntos de vista.

Unos dicen que fue una negociación desde la casa de los Pinos entre EL PRI y EL PAN, ya que todos temen la posible llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, lo que todo hace indicar que esta en las preferencias de los todos los mexicanos y es por eso la preocupación del tricolor, se dice que se obtuvieron los acuerdos necesarios para que todos los panistas involucrados en el CASO PADRES ya no sean molestados y gocen de plena libertad y en casa acompañados de sus respectivas familias en esta NAVIDAD Y ASI lograr la derrota del supuesto LOCO que trae a más de cuatro preocupados por las preferencias que tiene entre los mexicanos…… AGUAS…… NO SE CONFIEN…………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71