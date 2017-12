APOYARÁ AYUNTAMIENTO CON ASESORÍA JURÍDICA A DEFRAUDADOS POR AEMPRESON

Por considerar que es una injusticia que lacera la economía de familias indefensas, el Alcalde Faustino Félix Chávez externó su total apoyo y solidaridad para los miles de cajemenses defraudados por la fundación Aempreson.

“Les vamos a dar apoyo con la asesoría jurídica necesaria y gratuita hasta que se resuelva su situación, sé que son personas que han trabajado toda la vida y que han ahorrado con esfuerzos para asegurar su futuro, me duele en verdad lo que les ha pasado y no queremos otro ‘Arbolito’ en Cajeme”, manifestó el Presidente Municipal.

Encabezados por el Presidente del Movimiento Nacional Revolución 2016, Alfredo Chávez Andujo, los padres de familia que acudieron a solicitar la intervención del Ayuntamiento para que sus deudas fueran congeladas, agradecieron el gesto sensible del Alcalde Faustino Félix Chávez, quien les reiteró su total disposición para ayudarles.