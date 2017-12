Fomenta Gobernadora Pavlovich autoempleo

Hermosillo, Sonora, diciembre 5 de 2017.- El autoempleo es la mejor manera de apoyar la economía en el hogar, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar 57 proyectos productivos en la colonia Los Olivos.

Destacó lo importante de esforzarse al emprender un negocio, ya que en la medida que los beneficiados trabajen por su proyecto podrán obtener ganancias.

“Estos proyectos hay que aprovecharlos, este recurso no es mío, es dinero del pueblo, es dinero de ustedes, tienen que aprovecharlo al máximo para que su negocio rinda frutos, y para que sepan y puedan sacar adelante a su familia”, señaló.

El Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, expresó que a través del Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional del Empleo Sonora, se beneficiaron familias de diversos municipios para el emprendimiento de su negocio.

“Este año se han entregado 117 proyectos productivos para 117 nuevos negocios, beneficiando a 296 familias de Hermosillo, de Obregón, de San Luis, de Nogales, de Navojoa, de Santa Ana, y de Magdalena”, comentó.

La señora Elsa Gabriela Zamora Peinado recibió de manos de la Gobernadora Pavlovich el equipamiento para su carreta de Hot Dogs, apoyo que agradeció ya que ha sido la motivación para sacar adelante a su familia.

“Gracias a esto hemos salido adelante mi familia, mis hijos y mi esposo, la situación económica está difícil, mi esposo se quedó sin empleo, nos dimos cuenta de los proyectos que estaban entregando y fuimos a preguntar”, dijo.

Presentes Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo; Alejandro Elizalde Lizárraga, Subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad; y los beneficiarios Brenda Arredondo Soto, Roberto Molina, y Adela Soto Fraijo.

Opiniones de beneficiados

“Estoy muy contento la verdad, es un apoyo muy grande, toda la herramienta es cara, y uno para ir empezando no tiene lo suficiente para comprar”

Elmer Montaño Rodríguez

Equipamiento para taller de carrocería

“Muchas gracias y a echarle ganas, salir adelante, seguir chambeando, trabajar en equipo más que nada”

Ángel Cruz Pérez

Equipamiento para taller de herrería

“Muy conforme y muy agradecido con la Gobernadora por este apoyo que tenemos”

José María Bloch Martínez

Equipamiento de molino para hacer chorizo

“Me siento muy feliz que haya salido en este proyecto y que Dios me dé licencia y salga adelante con el”

María Guadalupe Martínez Coronado

Equipamiento para repostería

“Muy bien para el negocio para salir adelante con mi familia y muchas gracias a la Gobernadora”

Rafael García Uribe

Equipamiento para taller de herrería

“Muy contenta y feliz, muy pronto nos lo dieron muy rápido”

“Darle las gracias, está cumpliendo con los proyectos y nos los dan muy bien

Clara Denisse Barra Arellanes

Equipamiento para tortillería